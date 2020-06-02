Правоохоронці відкрили справу щодо крадіжки зерна на 800 мільйонів гривень

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження щодо привласнення у Тернопільській області зерна на 800 мільйонів гривень. Про це у вівторок, 2 червня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

Він зазначив, що на складах територіальної структури Державного агентства резерву України у Тернопільській області аудиторська перевірка виявила нестачу зерна, яким можна було би заповнити 2 700 вагонів. Сума завданих збитків становить понад 800 мільйонів гривень.

"Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану "подушку безпеки" 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали... Ці так звані "миші" мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії по закону", - заявив він.

Михайло Апостол повідомив, що за документами зерно на складах є, але під час перевірки з'ясувалося, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому - майже 20 тисяч тонн, на третьому - 112 тисяч тонн (загалом 150 тисяч тонн зерна).

Провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу України щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.