 Правління НБУ заявляє про тиск з боку Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

Правління НБУ заявляє про тиск з боку Коломойського

Мета атаки олігарха Ігоря Коломойського - створити "керований інформаційний хаос", аби не повертати державі виведені з "Приватбанку" кошти, зазначається у заяві правління НБУ.

У НБУ звинувачують Ігоря Коломойського в тиску з метою не повертати борги

У НБУ звинувачують Ігоря Коломойського в тиску з метою не повертати борги

Національний банк України (НБУ) заявляє, що олігарх і ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський чинить на нього тиск. Про це йдеться у заяві правління банку, поширеній у середу, 27 листопада.

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спробі насильницького вторгнення в НБУ "тітушками", - зазначається у повідомленні.

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На переконання правління банку, мета атаки з боку Коломойського - створення "інформаційного хаосу" задля дискредитації НБУ, зміни його керівництва та переходу на ручне управління установою. У заяві наголошується, що Коломойський прагне уникнути відповідальності та не бажає повертати державі виведені з "Приватбанку" кошти, а також броги у сумі 5,5 мільярда доларів США.

Про те, що замовником кампанії проти НБУ є саме Коломойський, на думку правління НБУ, свідчить те, що до мітингів під офісом банку залучені працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси "Приватбанку" у Дніпрі та Києві. Крім того, до атаки, на думку НБУ, "залучений народний депутат Олександр Дубінський, фігурант антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського".

Ігор Коломойський та його бізнеспартнер Геннадій Боголюбов ведуть низку судових суперечок проти НБУ та націоналізованого "Приватбанку", зокрема вимагаючи повернути цей банк собі.

23 жовтня колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева заявила в інтерв'ю DW, що Коломойський мститься їй за націоналізацію "Приватбанку".

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"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)

 

Аудіо й відео до теми

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)  

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