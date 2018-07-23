Правляча партія заявляє про перемогу на виборах у Камбоджі

Правляча Народна партія Камбоджі (CPP) у неділю, 29 липня, оголосила про свою перемогу на парламентських виборах у країні, інформує агенція Reuters. Після заборони у країні найбільшої опозиційної Партії національного порятунку Камбоджі (CNRP) у правлячої партії практично не залишилося суперників. Лідер партії CPP Хун Сен обіймає посаду прем'єр-міністра Камбоджі від 1998 року.

Як повідомив речник CPP, партія отримала 80 відсотків голосів виборців, отже отримає сто місць в парламенті зі 125-ти. Національна виборча комісія Камбоджі видала заяву, де зазначено, що явка виборців становила понад 82 відсотки чоловік.

Опозиційна партія закликала своїх прихильників бойкотувати голосування. Як повідомлялося раніше, 16 листопада минулого року Верховний суд Камбоджі розпустив партію CNRP та заборонив понад сотні високопоставлених членів партії, включаючи її лідера Кема Сокху, протягом п'яти років займатись політичною діяльністю. Опозиціонерів звинуватили у змові з закордонними силами з метою повалення діючого уряду.