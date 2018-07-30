Правляча партія виграла вибори до парламенту Зімбабве

Правляча партія Зімбабве "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ) перемогла на парламентських виборах, які відбулись в країні разом з президентськими у понеділок, 30 липня. Згідно з офіційними результатами голосування, які були оприлюднені у середу, 1 серпня, правляча партія здобула 109 місць у 210-місному парламенті. Опозиційний "Рух за демократичні зміни" отримав 41 мандат. Як розподілена решта місць, поки не відомо, підрахунок голосів триває, інформує агенція Reuters.

ЗАНУ-ПФ має отримати ще 30 місць, щоб мати дві третини голосів у парламенті. Це дозволить їй змінювати конституцію країни за своїм бажанням.

Раніше лідер опозиції Зімбабве Нельсон Чаміса заявив про свою "рішучу перемогу" на президентських виборах та закинув виборчій комісії маніпуляції та затягування з оприлюдненням результатів виборів у певних виборчих округах на користь правлячої партії. Фаворитом виборів вважається чинний президент країни 75-річний Еммерсон Мнангагва, висунутий ЗАНУ-ПФ. Він зайняв посаду після відставки Роберта Мугабе, що правив країною з 1983 року. Офіційні результати президентських виборів мають бути оголошені 4 серпня.

В минулому році в Зімбабве стався путч після того, як Роберт Мугабе відсторонив від посади віце-президента Еммерсона Мнангагву, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс.

В листопаді Мугабе був зміщений військовими і поміщений під домашній арешт. 21 листопада він пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.