Правила надання притулку в Німеччині стануть жорсткішими

Біженці в Німеччині будуть зобов'язані активно співпрацювати з органами влади під час перевірок їхніх заявок про надання притулку навіть тоді, коли вони вже були задоволені. Відповідний законопроект Бундестаг прийняв у четвер, 8 листопада.

Дотепер законом було передбачено, що шукачі притулку мають співпрацювати із Федеральним відомством з міграції та біженців (BAMF) під час подачі та розгляду своїх заявок. Тепер цей обов'язок також поширений на перевірку документів про надання притулку постфактум. Влада матиме можливість перевірити правомірність надання статусу та переглянути своє рішення протягом трьох років.

Кожен біженець із підтвердженим статусом в разі такої перевірки буде зобов'язаний надавати на запит усі необхідні документи, приходити на зустрічі та проходити процедуру ідентифікації особи. Якщо людина відмовлятиметься від співпраці, це може не лише негативно вплинути на результат перегляду їхньої справи, але й загрожує штрафом чи навіть тюремним ув'язненням.

Це рішення парламенту підтримали правляча коаліція у складі ХДС/ХСС та соціал-демократів, а також Вільна демократична партія (ВДП) та "Альтернатива для Німеччини". Представники Лівої партії та "Союзу-90/Зелених" виступили проти.

Уряд вказує, що у 2015 та 2016 притулок у Німеччині часто надавався на основі виключно письмової процедури без особистого слухання. У деяких випадках особа чи громадянство шукача притулку, кажуть в Берліні, не були ретельно встановлені. До 2020 року планується переглянути справи майже 800 тисяч шукачів притулку, передає агенція KNA. "Це сприятиме підвищенню якості процедур надання притулку", - пояснив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), цитує агенція AFP.

У правозахисній організації Pro Asyl критикують нові правила, називаючи їх "систематичною стратегію залякування" людей, яких вони можуть зачепити. Там вказують, зокрема, на те, що майже у всіх випадках повторних перевірок статус біженців, яким було надано притулок, підтверджується.

За останні роки і місяці притік мігрантів та шукачів притулку до Німеччини суттєво зменшився. У 2017 році на територію ФРН в'їхали на 416 тисяч мігрантів більше, ніж залишили країну, тоді як роком раніше чистий притік мігрантів склав 500 тисяч, а у 2015 році, який став рекордним за кількістю нових мігрантів, - 1,14 мільйона.