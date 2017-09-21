Правий популізм підточує німецьку демократію?

Ідеї правого спектру стають дедалі поширенішими у Німеччині, констатують у Фонді імені Фрідріха Еберта, спорідненому з Соціал-демократичною партією Німеччини, виходячи з актуальних соціологічних досліджень. При цьому правий екстремізм залишається не надто популярним - такі погляди незмінно протягом багатьох років мають близько двох з половиною відсотків німців.

З 2006 року Фонд Еберта проводить регулярні опитування громадської думки, щоб з'ясувати поширеність правих ідей. З 2014 року фонд зіставляє свої результати з даними, зібраними в рамках дослідження "Ксенофобія у групах", що його з 2002 року здійснює Інститут міждисциплінарного дослідження конфліктів і насильства при університеті Білефельда. Приблизно що два роки отримані спільними зусиллями дані оприлюднюються під назвою "Дослідження центру" ("Mitte-Studie").

Правий популізм - не новий феномен

В рамках нинішнього репрезентативного дослідження було з вересня 2018 по лютий 2019 року телефоном опитано 1890 респондентів у Німеччині віком від 18 до 97 років. Результати опитування вказують на те, що типові для правого популізму уявлення у Німеччині загалом стають менш поширеними.

2006 року кожен восьмий опитаний демонстрував погляди, які соціологи оцінюють як расистські. Нині - лише один з 14 опитаних. Ворожість до мусульман 13 років тому була властива 30 відсоткам респондентів, натомість 2019 року цей показник знизився до 18,7 відсотка. Класичний антисемітизм і ксенофобські тези мали півтора десятиліття тому підтримку вдвічі більшої кількості німців, ніж тепер.

Несприйняття біженців зростає

Відчутно зріс за останні роки лише один показник: "несприйняття біженців", а саме з 44,3 відсотка опитаних 2014 року до 54 відсотків тепер. Респонденти заявляють, що держава не має бути поблажливою до шукачів притулку і вважають, що більшості біженців на батьківщині нічого не загрожує. "Нас дещо здивував цей тренд, адже з 2016 року кількість нових заяв від шукачів притулку значно знизилася", - констатувала представниця Фонду Еберта Франциска Шретер (Franziska Schröter).

Особливо поширеними такі погляди є у Східній Німеччині. Утім, різниця із Західною Німеччиною не настільки велика, як прийнято вважати. Зокрема, крайні праві погляди і на Заході, і на Сході поширені однакового мало. Йдеться, зокрема, про тих, хто применшує злочини нацистів під час Другої світової війни і бажають Німеччині повернення правої диктатури. Натомість загалом праві погляди у Східній Німеччині дійсно значно поширеніші. У землях колишньої НДР двоє з трьох опитаних не вважає правильною відкритість країни для біженців. У Західній Німеччині так вважає кожен другий. 26 відсотків опитаних на сході негативно ставляться до мусульман, на заході такі погляди мають 19 відсотків респондентів. "Насамперед відчуття колективної люті від імміграції на сході є значно вищим, ніж на заході - 52 відсотки проти 44", - зазначено у висновках дослідження. Крім того, нижчою у колишній НДР є і довіра до демократії, так само на сході більше прибічників авторитаризму.

Соціально неблагополучні регіони мають чимало спільного у поглядах людей - і на заході, і на сході

Віра у теорії змови

Однак дослідники вказують на те, що відповідні соціальні явища залежать не лише від того, чи йдеться про східні чи про західні федеральні землі, але подекуди й від економічної ситуації в кожному окремому регіоні. Це особливо проявляється у вірі у теорії змови: майже половина опитаних у регіонах з вищим рівнем безробіття та іншими економічними негараздами вважає, що існують таємні організації, які впливають на ухвалення владою політичних рішень. Близько третини опитаних не вважають себе належним чином представленими у політиці і називають демократичні політичні рішення "гнилими компромісами". Крім того, ця категорія людей вважає, що "влада приховує правду від населення". Майже кожен четвертий опитаний у цій категорії переконаний, що політики і ЗМІ "змовилися між собою".

Як же може бути, що чимало німців дотримуються такої поганої думки про суспільні і політичні інститути, вважають політиків і журналістів продажними, але водночас 86 відсотків опитаних не бачать альтернативи демократії, а 93 відсотка ставлять на перше місце людську гідність і рівноправ'я? "Частина населення сама не відповідає цінностям, які декларує", - вважає один з авторів дослідження Вільгельм Берґган (Wilhelm Berghan) з університету Білефельда.

Дослідники констатують, що чимало антидемократичних поглядів набувають поширення у середовищі, яке вважає себе прихильним до політичного центризму. Водночас, є і позитивні тенденції, зокрема, сильна прихильність до цінностей громадянського суспільства. Нові праві рухи, що виникають, з одного боку, становлять виклик політичному центру. Щоби впоратися з цим викликом, вважають дослідники, потрібні три речі: більше демократичної освіти, більше протидії упередженням, а також більш рішуче несприйняття поглядів, які відкидають демократію.