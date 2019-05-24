 Поїздку депутата Бундестагу в Крим на переобрання Путіна оплатила Росія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Поїздку депутата Бундестагу в Крим на переобрання Путіна оплатила Росія

Депутат від правопопулістської АдН Ульріх Еме їздив до Криму на президентські вибори в Росії в березні 2018 року коштом Держдуми та хвалив голосування. Колега Еме по Бундестагу назвав це "проплаченою пропагандою".

Ульріх Еме

Ульріх Еме

Депутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Ульріх Еме (Ulrich Oehme) в 2018 році провів чотири дні в анексованому Криму коштом комітету Держдуми Росії з міжнародних справ. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомили тележурнал Kontraste німецького суспільно-правового телеканалу ARD і видання Der Spiegel. Журналісти посилаються на дані, які сам Еме вказав у декларації для Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), куди він також входить.

Поїздка німецького парламентарія відбулася під час переобрання Володимира Путіна на пост президента РФ у березні 2018 року. В Криму Еме називав себе "міжнародним спостерігачем" і хвалив організацію виборів, відзначають журналісти ARD. При цьому Євросоюз і ОБСЄ відмовилися відправляти на голосування на анексованому півострові своїх міжнародних спостерігачів. А після виборів ЄС розширив санкції щодо Росії.

Дії Еме розкритикував депутат від Вільної демократичної партії (ВДП) Міхаель Лінк (Michael Link). "Візит пана Еме в окупований Росією Крим не відповідав жодному критерію ОБСЄ і Ради Європи щодо міжнародного спостереження за виборами. Подібні політично мотивовані послужливі спостереження - не що інше, як проплачена пропаганда на користь держави, що діє протизаконно, в даному випадку - путінської Росії", - заявив він в інтерв'ю ARD.

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Депутати Бундестагу згідно із законом не можуть приймати "грошові відрахування" в обмін на представництво інтересів відповідного спонсора. При цьому Еме багаторазово вимагав скасування санкцій проти Росії і виступав за повернення РФ до ПАРЄ, зазначає Der Spiegel. Сам Ульріх Еме у відповідь на запити журналістів заявив, що надав всю інформацію про свій візит до Криму в адміністрацію Бундестагу.

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