Поїздку депутата Бундестагу в Крим на переобрання Путіна оплатила Росія

Депутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Ульріх Еме (Ulrich Oehme) в 2018 році провів чотири дні в анексованому Криму коштом комітету Держдуми Росії з міжнародних справ. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомили тележурнал Kontraste німецького суспільно-правового телеканалу ARD і видання Der Spiegel. Журналісти посилаються на дані, які сам Еме вказав у декларації для Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), куди він також входить.

Поїздка німецького парламентарія відбулася під час переобрання Володимира Путіна на пост президента РФ у березні 2018 року. В Криму Еме називав себе "міжнародним спостерігачем" і хвалив організацію виборів, відзначають журналісти ARD. При цьому Євросоюз і ОБСЄ відмовилися відправляти на голосування на анексованому півострові своїх міжнародних спостерігачів. А після виборів ЄС розширив санкції щодо Росії.

Дії Еме розкритикував депутат від Вільної демократичної партії (ВДП) Міхаель Лінк (Michael Link). "Візит пана Еме в окупований Росією Крим не відповідав жодному критерію ОБСЄ і Ради Європи щодо міжнародного спостереження за виборами. Подібні політично мотивовані послужливі спостереження - не що інше, як проплачена пропаганда на користь держави, що діє протизаконно, в даному випадку - путінської Росії", - заявив він в інтерв'ю ARD.

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Депутати Бундестагу згідно із законом не можуть приймати "грошові відрахування" в обмін на представництво інтересів відповідного спонсора. При цьому Еме багаторазово вимагав скасування санкцій проти Росії і виступав за повернення РФ до ПАРЄ, зазначає Der Spiegel. Сам Ульріх Еме у відповідь на запити журналістів заявив, що надав всю інформацію про свій візит до Криму в адміністрацію Бундестагу.