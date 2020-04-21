Почаїв закривають на карантин через коронавірус

Починаючи з вівторка, 21 квітня, в Почаєві (Тернопільська область) закривають для в'їзду й виїзду карантинну зону міста. Про це повідомив перший заступник голови Кременецької районної державної адміністрації В'ячеслав Онишкевич.

"Із огляду на різке зростання захворюваності на COVID-19, в місті Почаїв із 10:00 21 квітня запроваджується заборона на в'їзд і виїзд із карантинної зони міста", - цитує Онишкевича інформагенція " Українські Новини".

Межі карантинної зони в Почаєві чиновник не уточнив. Він зазначив, що 19 квітня у Кременецькому районі офіційно підтверджено 13 випадків зараження коронавірусом. Усі випадки зараження зафіксували в Почаєві.

Раніше головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила, що в Почаївській лаврі в Тернопільській області підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Після Великодня поліція порушила кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП). Святкову літургію у храмі провели за участі багатьох вірян. Більшість людей не дотримувалися дистанції, частина була без масок. Під час служби духовенство відкрило двері монастиря, і віряни, всупереч правилам, зайшли всередину.

В Україні станом на ранок 21 квітня підтверджено 6 125 випадків захворювання COVID-19 (+415 нових випадків за добу).