Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Почаївська лавра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Почаївська лавра".

Свято-Успенська Почаївська лавра є православним чоловічим монастирем Української православної церкви Московського патріархату. Почаївська лавра розташована в місті Почаїв у Тернопільській області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися радянської церкви

Єпископ УПЦ МП про томос: Маємо позбутися "радянської церкви" 04.12.2018

Що буде з Московським патріархатом в Україні? Як ділитимуть церковне майно? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком).

Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018) 04.12.2018

Цього тижня мають назвати дату Об’єднавчого собору, на якому оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної православної церкви в Україні. Що буде з Московським патріархатом в Україні? Чи змінювати дату святкування Різдва? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ МП Олександром (Драбинко).

Почаївську лавру повернули державі: наступна Києво-Печерська? (28.11.2018) 28.11.2018

Споруди Свято-Успенської Почаївської лаври, що на Тернопільщині, повернули у власність держави. Відповідне рішення ухвалив Кабмін і скасував "приватизацію" Почаєва, яка розпочалася за прем’єрства Віктора Януковича у 2003 році. Києво-Печерська Лавра - на черзі?
Мін'юст скасував перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври

Мін'юст скасував перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври 23.11.2018

Державна реєстрація комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври була проведена з порушеннями закону, тому комісія мін'юсту скасувала її, повідомили у відомстві.
Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі?

Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі? 05.10.2018

Православні віруючі в Україні очікують томос від Вселенського патріарха Варфоломія. Які настрої панують серед вірян Почаївської лаври, яка перебуває під контролем УПЦ МП, та в місті Почаїв. Репортаж DW.
За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео)

За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео) 28.09.2018

Почаїв - друга на розмірами після Києво-Печерської лаври православна святиня УПЦ МП в Україні. Що там думають про томос і чи готові до об'єднання? Репортаж DW з Почаївської лаври.

Чим живе Почаївська лавра в очікуванні томоса (28.09.2018) 27.09.2018

Почаїв - друга на розмірами православна святиня УПЦ МП після Києво-Печерської лаври. Розмовам про томос тут радіють не всі, а найбільш радикально налаштовані віряни взагалі готуються до захисту монастиря. Репортаж DW з Почаївської лаври.
Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео)

Майно Московського патріархату в Україні: як повернути? (відео) 07.08.2018

DW розбиралася, що буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами.
Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії 03.08.2018

Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви?