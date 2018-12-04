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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Почаївська лавра".
Свято-Успенська Почаївська лавра є православним чоловічим монастирем Української православної церкви Московського патріархату. Почаївська лавра розташована в місті Почаїв у Тернопільській області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цього тижня мають назвати дату Об’єднавчого собору, на якому оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної православної церкви в Україні. Що буде з Московським патріархатом в Україні? Чи змінювати дату святкування Різдва? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ МП Олександром (Драбинко).
Споруди Свято-Успенської Почаївської лаври, що на Тернопільщині, повернули у власність держави. Відповідне рішення ухвалив Кабмін і скасував "приватизацію" Почаєва, яка розпочалася за прем’єрства Віктора Януковича у 2003 році. Києво-Печерська Лавра - на черзі?
Почаїв - друга на розмірами православна святиня УПЦ МП після Києво-Печерської лаври. Розмовам про томос тут радіють не всі, а найбільш радикально налаштовані віряни взагалі готуються до захисту монастиря. Репортаж DW з Почаївської лаври.