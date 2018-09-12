 Початок суду в справі Вороненкова: доля підсудних в руках присяжних | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.09.2018

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Україна

Початок суду в справі Вороненкова: доля підсудних в руках присяжних

У Києві суд почав розглядати справу вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Вже призначено п'ятьох присяжних, які на рівні з суддями виноситимуть вирок організаторам вбивства. Репортаж DW з зали суду.

Двом підсудним, які проходять у справі про вбивство Вороненкова, загрожує довічне ув'язнення

Двом підсудним, які проходять у справі про вбивство Вороненкова, загрожує довічне ув'язнення

Судова зала Шевченківського районного суду Києва в середу, 12 вересня, заповнена вщерть. Зібралися адвокати, журналісти, активісти, пересічні люди. У цьому суді почався розгляд справи про вбивство колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова. 23 березня 2017 року він був убитий кількома пострілами в центрі Києва. Охоронець Вороненкова теж отримав кулю під час нападу, але пострілом у відповідь встиг смертельно поранити нападника. Українські правоохоронці встановили особу вбивці. Ним виявився уродженець Павлограда Павло Паршов.

Двоє підсудних

За даними українського слідства, у вбивці був спільник - Ярослав Левенець, який з 2012 року перебуває в розшуку за економічні злочини. У співучасті в убивстві також підозрюється Ярослав Тарасенко - водій автомобіля "Ланоса", в якому приїхав кілер на місце вбивства, і Олександр Лось, якого Генпрокуратура України називає співорганізатором злочину, адже саме він начебто знайшов для вбивства екс-депутата двох водіїв і кілера.

За даними ГПУ, вбивство Дениса Вороненкова (на фото) було пов'язано з його свідченнями у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича

За даними ГПУ, вбивство Дениса Вороненкова (на фото) було пов'язано з його свідченнями у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича

Тарасенка та Лося затримали ще минулого року. Нині вони на лаві підсудних. Ще чотирьох підозрюваних розшукують. "Ярославе, прошу, тільки не голодуй. Не смій. Це нікому не потрібно. Цій системі нічого не доведеш", - наставляє перед початком засідання Ярослава Тарасенка жінка, яка не бажає представитись, але голосно заявляє на всю залу, що вона підтримує патріотів, а українська влада, мовляв, "пресує" тих, то воював на Донбасі і "призначає" винних.

Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення

Ярослав Тарасенко з ізольованого заскленого боксу відповідає їй, що голодував лише 16 днів і зараз вже не голодує. Журналістам лише повідомляє, що хоче, аби його справу розглядали присяжні. "Я не довіряю суддям, але довіряю присяжним", - зауважує Тарасенко. Він був керівником "Правого сектора" у місті Павлограді Дніпропетровської області, брав участь у бойових діях на Донбасі. Інший обвинувачений - Олександр Лось - тим часом лише нервово ходить боксом. Обом підозрюваним інкримінують особливо тяжкі злочини, зокрема пособництво, сприяння вчиненню злочину, умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою, незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Вдова загиблого екс-депутата Вороненкова, оперна співачка Марія Максакова, на судове засідання не прийшла. Її колишнього цивільного чоловіка, російського кримінального авторитета Володимира Тюріна Генпрокурратура України (ГПУ) називає замовником вбивства. За даними ГПУ, вбивство екс-депутата було пов'язано з його свідченнями у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, а також щодо присутності російських військ на території України, які розслідуються в Україні.

DW.COM

Через рік після зухвалого вбивства в центі Києва екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова його замовники залишаються на волі. (22.03.2018)

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)

Вирок - за присяжними

Суддів у справі двоє - через те, що вона вважається складною. Одразу ж після початку судового засідання самовідвід бере захисник обвинувачених із Центру вторинної правової допомоги. Тепер Тарасенка та Лося захищатимуть їхні найняті адвокати. Далі суддя представляє присяжних, яких обрали для розгляду цієї справи через автоматизовану систему. Їх семеро, серед них - тренер з велоспорту, голова правління ОСББ, медсестра, двоє представників громадських організацій, колишня банківська працівниця та колишня редакторка видавництва. Усім більше 50 років. Одній з присяжних скоро виповниться 65, і тому прокурор та адвокати обвинувачених просять суд відсторонити її  та ще одну присяжну від розгляду справи. "Одній з присяжних через п'ять місяців буде 65 років, а інша - раніше брала участь у політичній діяльності", - зазначив адвокат Владислав Добош про причини відведення присяжних. І те, й інше - не відповідає вимогам, які висуває до присяжних український закон.

Суд клопотання прокурора та адвокатів задовольнив та призначив п'ятеро з семи присяжних, які після складення присяги розглядатимуть справу та виноситимуть вирок  організаторам вбивства на рівні з суддями. Слухання по суті справи судді разом з присяжними почнуть 21 вересня з зачитування  обвинувального вироку. "Присяжні у більшості в порівнянні з професійними суддями. Рішення прийматиметься по суті присяжними, однак судді мають право викласти окрему думку, яка, втім, не впливатиме на рішення в цілому", - сказав DW прокурор прокуратури міста Києва Олександр Жила.

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    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

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Суд у справі Вороненкова: доля підсудних в руках присяжних

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