 Початок Другої світової війни у щоденниках і фотографіях солдатів Вермахту | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.09.2019

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Європа

Початок Другої світової війни у щоденниках і фотографіях солдатів Вермахту

Приватні фотографії солдатів німецького Вермахту свідчать, що від самого початку Гітлер вів війну на знищення. Жорстокі світлини, зроблені німецькими солдатами у Польщі, представлені на онлайн-виставці в Німеччині.

Зруйновані будинки у Польщі, 1939 рік

Зруйновані будинки у Польщі, 1939 рік

"Це - плоди польської політики", - такий цинічний коментар написаний олівцем червоного кольору поряд з фотографіями розбомблених будинків та зруйнованого мосту через річку Пілицю у Польщі. Ці фотографії взяті з альбому німецького солдата Отто Гардіка (Otto Hardick), який у вересні 1939 року в 19-річному віці брав участь у нападі нацистської Німеччини на Польщу. Його мотиви і коментарі не залишають жодного сумніву щодо того, з якими переконаннями молодий німець брав участь в окупації сусідньої країни.

Багаторічна пропаганда, що тривала з моменту захоплення влади в Німеччині нацистами у 1933 році, досягла бажаного ефекту на свідомість Вермахту: німецькі солдати цією пропагандою підносилися як люди вищої раси, а поляки змальовувалася низькосортним народом - особливо якщо йшлося про євреїв. Такого роду приниження одне за одним зустрічаються у віртуальній виставці "Німі свідчення 1939 року", яка запрацювала з 1 вересня - у день 80-ї річниці від початку Другої світової війни.

Фото Другої світової війни

"Це є наслідком польської політики", - написав солдат Отто Гардік біля фотографій зруйнованих будинків

Нестримні фотографи-любителі

Цей проєкт є результатом співпраці навчального фаху Public History Вільного університету Берліна, меморіального комплексу "Дім Вензейської конференції" (Haus der Wannsee-Konferenz) та Центру досліджень сучасної історії у Потсдамі (ZZF). Протягом року команда дослідників під керівництвом історикині Свеї Гаммерле (Svea Hammerle) шукала оригінальні документи - фотографії, щоденники та листи тих часів. Завдяки розміщеним у газетах та у соціальних мережах закликам поділитися такими документами дослідникам вдалося зібрати понад тисячу лише самих фотографій.

Попри те, що напад на Польщу призводив до втрат і серед солдатів Вермахту, на цих фотографіях немає загиблих німецьких солдатів, а є лише воєнні захоронення. Це пояснюється тим, що жертви у власних рядах інсценувалися як геройська смерть: невідомий солдат, який, мовляв, поклав життя на свій народ та "фюрера". А що стосується загиблих або вбитих поляків, то тут, навпаки, фотографи-любителі не мали жодних комплексів і фотографували їх, ніби вбитих під час полювання тварин.

Фото Другої світово війни

Вбитий у 1939 році поляк, сфотографований німецьким солдатом

В онлайн-виставці на зображеннях розмиті обличчя людей, яких теоретично можна було б упізнати. Це, як пояснює Свеа Гаммерле, зроблено з поваги до мертвих та через те, що дослідники не знають, яким чином ці фотографії можуть бути використані згодом. Так організатори проєкту хочуть унеможливити подальше поширення в інтернеті неонацистами фотографій жертв війни як трофеїв або будь-яке інше їхнє неправомірне використання.

Лише німецька перспектива

Те, наскільки напад нацистської Німеччини на Польщу мав ознаки війни на знищення, на думку Свеї Гаммерле, є дуже промовистим: "Масштабні розправи над цивільним населенням, бомбардування міст та населених пунктів, погроми польських єврейок і євреїв". Це, за її словами, розпочалося задовго до початку війни Німеччини проти Радянського Союзу в 1941 році. Гаммерле розповідає, що у щоденниках німецькі солдати найбільше описували випадки розстрілів єврейського населення або знищення сіл, в яких, як вони вважали, були активними партизани.

Фото Другої світової війни

Польське село, підпалене німцями

Але однієї з важливих цілей, які ставили перед собою організатори проєкту "Німі свідчення 1939 року", досягнуто не було - їм не вдалося задокументувати польську перспективу жахіть нападу Німеччини на сусідню державу. Адже заклик поділитися фотографіями з приватних архівів серед поляків не знайшов жодного відгуку. Свеа Гаммерле та директор меморіального комплексу "Дім Вензейської конференції" Ганс-Крістіан Яш (Hans-Christian Jasch) дуже через це шкодують. Яш припускає, що надсилання таких документів до Німеччини для поляків могло стати занадто великим психологічним бар'єром. Ще однією причиною є те, що дуже мало польських солдатів мали фотокамери, у той час як у Вермахті фотографування було своєрідним "народним спортом".

Польські історики вражені

Те, що у Польщі зберіглося порівняно мало фотографій тих часів, підтверджує також і досвід німецького історика Штефана Требста (Stefan Troebst). Його дід Вольдемар Требст (Woldemar Troebst) під час нападу на Польщу був командиром підрозділу у моторизованих військах. У 1996 році, через багато років після смерті діда, Требст знайшов його фотоальбом та надіслав копії фотографій своїм колегам-історикам до Польщі. Вони, за словами Штефана Требста, були "сильно вражені" масштабами отриманого матеріалу.

Із цієї знахідки скористалася також і онлайн-виставка "Німі свідчення 1939 року", оскільки Требст надав їй для використання фотографії свого діда. Він зовсім не вагався щодо того, чи виставляти в інтернеті фотографії з власного сімейного архіву, на яких присутні також і сцени жорстокості та людського приниження. Як історик Требст дивиться на це з прагматичної точки зору: йому хотілося б отримати якомога більше приватних історичних джерел. Утім, спадок діда, серед якого є також і особисті листи, змінив погляд його онука на історію власної сім'ї.

Фото Другої світової війни

Обличчя людей, яких можна впізнати, організатори виставки розмили

Ранні сумніви переконаного нациста

Для бабусі і дідуся Штефана Требста, які були переконаними нацистами, перебіг нападу на Польщу став "шоком", стверджує він. Цей напад зовсім не був схожий на "прогулянку", як очікувалося. Захоплення нацистським режимом тоді у свідомості діда Требста дало тріщину, оскільки він, як солдат Вермахту, вочевидь, гадав, що братиме участь у пригоді, яка не становить небезпеки. Але натомість це стало початком війни на знищення, яка аж у 1945 році завершилася безумовною капітуляцією "третього рейха".

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Польща втратила у цій війні п'яту частину свого довоєнного населення - Друга світова забрала життів 5,7 мільйона поляків, переважна більшість із яких була цивільними. У німецькій пам'яті про злочини Вермахту цей страшний розділ довгий час залишався коротким. Проєкт "Німі свідчення 1939 року" має слугувати тому, щоб розширити та загострити погляд на цю сторінку історії. Це також є частиною книги "80 років потому", яку спільно видали Свеа Гаммеле, Ганс-Крістіан Яш та їхній колега Штефан Ленштедт (Stephan Lehnstaedt).

Суперечки у Польщі щодо пам'яті про війну

В одному з розділів книги йдеться про спогади про війну та її сприйняття у Польщі. Історик Павел Махцевич, який був директором-засновником Музею Другої світової війни у Гданську, у 2017 році був звільнений після суперечки з правлячою партією "Право і справедливість".

Вочевидь, для представників польської влади концепція виставки у музеї була недостатньо героїчною, оскільки Махцевич один з наголосів зробив на пережитому цивільним населенням, яке від нападу Вермахту страждало найбільше. І саме страждання простих поляків багато німецьких солдатів увічнили на фотоплівці в образі завойовників.

  • Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

    Рівно 75 років тому в головній штаб-квартирі Гітлера "Вовче лігво", розташованій у тодішній Східній Пруссії, вибухнула бомба, котра мала вбити Адольфа Гітлера. Замах провалився. Гітлер вижив. Вже через кілька днів після спроби вбивства диктатора, учасників замаху стратили.

  • Клаус Шенк фон Штауффенберґ

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Людина, яка стояла за замахом на Гітлера

    Головним учасником замаху 20 липня 1944 року був Клаус Шенк фон Штауффенберґ. Ще 1942 року Штауффенберґ, який служив офіцером, зрозумів, що в Другій світовій війні нацистам не перемогти. Щоб врятувати Німеччину від майбутньої катастрофи, він разом з іншими офіцерами вермахту вирішив повалити гітлерівський режим.

  • Німецький рух опору

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Група Крайзау

    Метою членів "Групи Крайзау" була докорінна політична реформа Німеччини. Провідними фігурами в цьому русі були Гельмут Джеймс фон Мольтке і Петер Йорк фон Вартенбурґ (на фото). 1944 року дехто з членів групи приєднався до спроби замаху на Гітлера, проведеного 20 липня. Згодом їх засудили до страти.

  • Ганс і Софі Шолль

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Ганс і Софі Шолль

    Починаючи з 1942 року група мюнхенських студентів, очолювана Гансом та Софією Шолль, котрі були братом і сестрою, намагалася чинити опір нацистам. Називали вони себе "Біла троянда". Члени групи опору поширювали тисячі листівок, що засуджували злочини нацистів. У лютому 1943 року Софі та Ганса Шолль викрило гестапо, а згодом їх засудили до страти.

  • Ґеорґ Ельзер

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Спроба замаху на Гітлера Ґеорґа Ельзера

    1939 року тесля Ґеорґ Ельзер розмістив у Мюнхені вибухівку за трибуною в пивниці "Бюрґербройкеллер", де мав виступати Гітлер. Бомба вибухнула, та вже тоді, коли Гітлера за трибуною не було, бо його промова тривала менше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, ще 60 отримали поранення. Того ж дня Ельзера заарештували, а згодом відправили в концтабір Дахау, де він помер 1945 року.

  • Майстерня для сліпих Отто Вайдта

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Майстерня для сліпих Отто Вайдта

    У роки Другої світової війни невеличкий берлінський фабрикант Отто Вайдт залучав для роботи в своїй майстерні переважно сліпих та глухих євреїв. Його майстерня, що спеціалізувалася на випуску віників та щіток, вважалася "важливим оборонним підприємством", тож нацисти не змогли її закрити. Впродовж війни Вайдтові вдалося захистити своїх робітників-євреїв від депортації.

  • Спротив з боку митців та інтелектуалів

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Спротив з боку митців та інтелектуалів

    Чимало митців та інтелектуалів вже з моменту приходу Гітлера до влади 1933 року стали запеклими ворогами режиму. Багато-хто з тих, котрі не бажали пристосовуватись, але не могли відкрито протистояти системі, були змушені емігрувати. А ця берлінська група кабаретистів "Катакомба" безстрашно критикувала режим. 1935 року гестапо закрило театр, а його засновника Вернера Фінка ув'язнили в концтаборі.

  • Танець свінг як спротив Гітлеру

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Молодь, яка любить американців і танцює свінг

    Дехто з молодих людей розглядав у той час американо-англійський стиль життя, який ототожнювався з парним танцем свінг, як спосіб відкрито чинити спротив нацистам з їхнім гітлерюґендом. У серпні 1941 року передусім у Гамбурзі проколотилася хвиля арештів молодих людей, які захоплювалися свінгом. Багатьох з них взяли під варту, а декого депортували в спеціальні концтабори для молоді.

  • Група опору Червона капела

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Група опору "Червона капела"

    За допомогою пеленгаторів гестапо виявляло нелегальні передавачі груп опору. Приміром, улітку 1942 року було заарештовано понад 120 членів групи "Червона капела". Мета групи, що гуртувалася навколо Гарро Шульце-Бойзена та Арвіда Гарнака, - допомога євреям, фіксація злочинів нацистів та поширення листівок. Понад 50 учасників цієї групи засудили до смертної кари та стратили.

  • Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору

    19 липня 1953 року в Берліні відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого німецькому руху опору. Комплекс відкрили на тому місці, де стратили Штауффенберґа після невдалого замаху на Гітлера. Але сам комплекс вшанував всіх мужніх жінок та чоловіків, котрі протистояли гітлеризму навіть ціною власного життя.

    Автор: Розалія Енґельс


DW.COM

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

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Зруйновані будинки у Польщі, 1939 рік

Початок Другої світової війни у фотографіях вояків Вермахту

Приватні фотографії солдатів німецького Вермахту свідчать, що від самого початку Гітлер вів війну на знищення.  

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