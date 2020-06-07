Похорон Джорджа Флойда: музика, виступ Байдена і тисячі квітів

Церемонія прощання з афроамериканцем Джорджей Флойдом , який загинув два тижні тому після жорсткого затримання поліцейськими у американському місті Міннеаполісі, пройшла у вівторок, 9 червня, у рідному місті чоловіка Х'юстон у штаті Техас.

Як повідомляє CNN, церемонія похорону, на яку члени сім'ї Флойда прибули в одязі білого кольору, проходила в церкві The Fountain of Praise і транслювалася онлайн, а також телеканалом CNN.

Церемонія похорону Джорджа Флойда

Під час церемонії, зокрема, низка виконавців виконували музичні композиції, а біля входу до церкви лежали тисячі квітів, які ще з понеділка принесли близько шести тисяч людей, які хотіли особисто попрощатися з Флойдом. У вівторок на церемонії прощання були присутні близько 500 осіб, серед яких відомі спортсмени та актори, зокрема актори Ченніг Татум та Джеймі Фокс. Як повідомляє агентство новин AFP, оплачував всю церемонію один з найкращих боксерів в історії, чемпіон світу Флойд Мейвезер.

Виступ Байдена

На похоронах Флойда виступили четверо високопоставлених осіб - кандидат у президенти США і колишній віцепрезидент Джо Байден, конгресмени Ел Грін і Шейла Джексон Лі, а також мер Х'юстона Сильвестр Тернер.

Джо Байден, який раніше зустрівся з родиною Флойда, не був присутнім особисто, але у своєму відеозверенні висловив співчуття дітям загиблого і закликав їх "змінити світ на краще" заради свого батька.

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"Жодна дитина не повинна задавати питання, яке багато чорношкірих дітей задавали протягом поколінь: "чому?". Настав час для расової справедливості. Саме таку відповідь ми повинні дати нашим дітям", - додав Байден.

Церемонія похорону Джорджа Флойда

Дивитись відео 02:09 Поділитись Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3d8M3 Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020)

Присутній на церемонії прощання конгресмен Ел Грін у свою чергу виступив з промовою, в якій сказав, що "Джордж Флойд змінив світ. І ми зробимо так, щоб весь світ дізнався, що він зробив".

Смерть Джорджа Флойда

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

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Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.