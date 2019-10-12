Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії

Землетрус магнітудою понад 7 балів стався в суботу в Тихому океані поблизу узбережжя Японії. Повідомляється про десятки поранених і майже мільйон знеструмлених осель.
Потужний землетрус призвів у суботу, 13 лютого, до знеструмлення близько 950 тисяч осель у Японії. За даними фахівців, епіцентр землетрусу залягав на глибині понад 60 кілометрів поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма. Сила підземних поштовхів перевищувала 7 балів за шкалою Ріхтера, передає інформагенція Reuters.
Згідно з попередніми даними, унаслідок катаклізму були поранені близько двох десятків людей. Крім того, близько 950 тисяч осель залишилися без струму внаслідок землетрусу та спричинених ним інфраструктурних пошкоджень.
Сила землетрусу була така, що поштовхи відчували навіть у столиці Токіо. Водночас служба цивільного захисту не повідомляла щодо можливої загрози цунамі через сильні підземні поштовхи. Так само поки що немає повідомлень про істотні руйнування внаслідок землетрусу.
Нинішній землетрус стався в тому ж регіоні, що й катастрофічний землетрус 2011 року, котрий призвів до потужного цунамі та катастрофи на АЕС у Фукусімі. Тоді внаслідок стихійного лиха загинули тисячі японців.
Через повені на південному заході Японії загинули щонайменше 50 осіб. Ситуація залишається складною, бо в країні не вщухають зливи.