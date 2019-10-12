 Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Новини

Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії

Землетрус магнітудою понад 7 балів стався в суботу в Тихому океані поблизу узбережжя Японії. Повідомляється про десятки поранених і майже мільйон знеструмлених осель.

Землетрус у Японії

Унаслідок землетрусу сотні тисяч будівель залишилися без електропостачання

Потужний землетрус призвів у суботу, 13 лютого, до знеструмлення близько 950 тисяч осель у Японії. За даними фахівців, епіцентр землетрусу залягав на глибині понад 60 кілометрів поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма. Сила підземних поштовхів перевищувала 7 балів за шкалою Ріхтера, передає інформагенція Reuters.

Згідно з попередніми даними, унаслідок катаклізму були поранені близько двох десятків людей. Крім того, близько 950 тисяч осель залишилися без струму внаслідок землетрусу та спричинених ним інфраструктурних пошкоджень.

Землетрус у Японії

Наслідки землетрусу в одному з продовольчих магазинів на північному сході Японії

Сила землетрусу була така, що поштовхи відчували навіть у столиці Токіо. Водночас служба цивільного захисту не повідомляла щодо можливої загрози цунамі через сильні підземні поштовхи. Так само поки що немає повідомлень про істотні руйнування внаслідок землетрусу.

Нинішній землетрус стався в тому ж регіоні, що й катастрофічний землетрус 2011 року, котрий призвів до потужного цунамі та катастрофи на АЕС у Фукусімі. Тоді внаслідок стихійного лиха загинули тисячі японців.

 

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