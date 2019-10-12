Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії

Потужний землетрус призвів у суботу, 13 лютого, до знеструмлення близько 950 тисяч осель у Японії. За даними фахівців, епіцентр землетрусу залягав на глибині понад 60 кілометрів поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма. Сила підземних поштовхів перевищувала 7 балів за шкалою Ріхтера, передає інформагенція Reuters.

Згідно з попередніми даними, унаслідок катаклізму були поранені близько двох десятків людей. Крім того, близько 950 тисяч осель залишилися без струму внаслідок землетрусу та спричинених ним інфраструктурних пошкоджень.

Наслідки землетрусу в одному з продовольчих магазинів на північному сході Японії

Сила землетрусу була така, що поштовхи відчували навіть у столиці Токіо. Водночас служба цивільного захисту не повідомляла щодо можливої загрози цунамі через сильні підземні поштовхи. Так само поки що немає повідомлень про істотні руйнування внаслідок землетрусу.

Нинішній землетрус стався в тому ж регіоні, що й катастрофічний землетрус 2011 року, котрий призвів до потужного цунамі та катастрофи на АЕС у Фукусімі. Тоді внаслідок стихійного лиха загинули тисячі японців.