 Потужний вибух у центрі Парижа: є постраждалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

Потужний вибух у центрі Парижа: є постраждалі

Раніше до пекарні, де стався вибух, викликали пожежників через витік газу. Про точну кількість травмованих поки не повідомляють.

Вибух у Парижі

Вибух спричинив значні руйнування

В одній із пекарень в центрі Парижа вранці в суботу, 12 січня, пролунав потужний вибух. Як повідомила речниця поліції агентству dpa, багато людей отримали травми. При цьому вона не уточнила кількості постраждалих та не повідомила додаткових деталей інциденту. Місцеві ЗМІ пишуть про "кількох постраждалих".

За повідомленнями, вибух був досить потужний, спалахнув вогонь. Причина вибуху поки не з'ясована. Раніше до пекарні викликали пожежників через витік газу. Припускають, що саме він найімовірніше і призвів до вибуху. Пекарня, в якій пролунав вибух, розташована приблизно за один кілометр від Паризької опери. На відеокадрах з місця події видно велику пожежників, з будівлі валить дим. Вітрини та шибки у вікнах неподалік від пекарні внаслідок вибуху розбиті, вибуховою хвилею перевернуло кілька автомобілів.

Глава МВС країни Крістоф Кастанер, який згодом прибув на місце події, повідомив, що в рятувальній операції беруть участь близько 200 пожежників.

Правоохоронці Парижа перебувають у стані підвищеної готовності через анонсовані протести "жовтих жилетів". У місті до охорони порядку цього дня під час протестів залучено п'ять тисяч силовиків.

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