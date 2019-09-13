 ″Потрібна сатисфакція″: Коломойський хоче мирової угоди щодо ″Приватбанку″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.09.2019

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Економіка

"Потрібна сатисфакція": Коломойський хоче мирової угоди щодо "Приватбанку"

Колишній співвласник найбільшого в Україні банку Ігор Коломойський заявив, що не хоче повернути собі "Приватбанк" за будь-яку ціну, однак прагне отримати "сатисфакцію" за усі обвинувачення.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський готовий до мирової угоди в суперечці щодо націоналізації "Приватбанку", співвласником якого він був. Про це він заявив у п'ятницю, 13 вересня, в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої бізнесменом Віктором Пінчуком, яку Коломойський відвідав вперше.

"Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки і після цього - мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не треба банк за будь-яку ціну", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Бізнесмен не уточнив деталі мирової угоди, на яку він готовий погодитися, однак додав, що зараз для неї існує "гарне вікно можливостей". Колишній власник банку також готовий відмовитися від претензій на повернення до складу його акціонерів. "Я, можливо, і хотів (повернути банк - Ред.), але якщо ситуація не буде дозволяти, і це загрожуватиме турбулентністю на ринку, тоді не хотів би", - наголосив Коломойський.

"Нам, перш за все, потрібна сатисфакція за все те, що про нас говорили і писали", - додав Коломойський, уточнивши, що на нещодавній зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання "Приватбанку" не обговорювалось.

Раніше, 11 вересня, в головному офісі "Приватбанку" в Дніпрі відбулись обшуки за підтримки спецназу поліції. Згідно з рішенням суду, підставою для них стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями.

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В банку розкритикували проведення обшуків. "Викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито "незаконності" залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку", - заявили в пресслужбі банку. Голова правління банку Петр Крумханзл розцінив дії правоохоронців, як спроби тиску та дискредитації банку.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ й колишніх акціонерів "Приватбанку", ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінансової установи. Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України подав апеляцію на це судове рішення.

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