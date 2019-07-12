 Посуха в Німеччині у липні набула ″катастрофічних масштабів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

Посуха в Німеччині у липні набула "катастрофічних масштабів"

Посуха у деяких регіонах Німеччини цього липня сягнула "катастрофічних масштабів". У багатьох населених пунктах випала лише четверта чи п'ята частина від звичайної кількості опадів.

У Німеччині спостерігалась висока температура та менша від норми кількість опадів

У Німеччині спостерігалась висока температура та менша від норми кількість опадів

Посуха у деяких регіонах Німеччини цього місяця сягнула "катастрофічних масштабів", повідомили у вівторок, 30 липня, у Німецькій метеорологічній службі.

У багатьох населених пунктах випала лише четверта чи п’ята частина від звичайної кількості опадів. Загалом по ФРН на квадратний метр у липні випало 55 літрів опадів. Це майже на третину менше від звичайної кількості - 78 літрів на квадратний метр, передає агентство новин AFP.

DW.COM

Стовпчики термометрів у Західній Європі 24 липня піднялися вище 40 градусів. У низці країн встановлено національні температурні рекорди. (25.07.2019)

Унаслідок змін клімату ймовірність появи спекотних періодів зросла більш ніж удвічі, стверджують вчені. Якими є докази взаємозв'язку між екстремальними температурами та кліматичними змінами? (02.08.2018)

Середня загальносвітова температура минулого року була на один градус вищою, ніж в доіндустріальну епоху, повідомила Всесвітня метеорологічна організація ООН. Спека сприяє збільшенню числа посух, повеней та ураганів. (06.02.2019)

Однак у деяких федеральних землях цей показник був значно меншим. Зокрема, у Саксонії-Ангальт випало 30 літрів опадів, у Бремені - 31 літр, а в Нижній Саксонії - 35 літрів.

"Три дні поспіль трималася температура 40 градусів, при цьому 25 разів було зафіксовано рекордні показники у 40 градусів та вище. Це увійде у метеорологічну книгу історії", - зазначив речник Німецької метеослужби Андреас Фрідріх (Andreas Friedrich), цитує агенція dpa. 

Середня температура у липні в Німеччині становила 18,9 градусів, що на два градуси більше за середньорічний показник так званого еталонного періоду з 1961 по 1990 рік. Він використовується відповідно до міжнародних правил для того, щоб проводити порівняння протягом більш тривалих періодів часу.

Минулого року в Німеччині також спостерігалася посуха. Тоді відсутність опадів та високі температури призвели до рекордного падіння рівня води у річках та озерах у всій країні.

  • Низький рівень води в Рейні біля Кельну (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Рейн

    Після місяців посухи рівень води у Рейні впав до рекордно низьких показників. Внаслідок цього особливо постраждала західна федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Це фото демонструє обміління Середнього Рейну. За даними німецького метеорологічного відомства, близько 70 відсотків території Німеччини потерпає від посухи.

  • Дунай у Баварії (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Дунай

    Внаслідок посухи рівень води у деяких судноплавних частинах Дунаю впав до настільки низьких показників, що оператори суден були вимушені обмежити виконання рейсів або ж взагалі їх скасувати. Найдовша європейська річка Дунай починається у південно-західній німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг і впадає у Чорне море між Румунією та Україною.

  • Ельба у Саксонії (picture-alliance/dpa/M. Vennemann)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Річка Ельба

    Падіння рівня води розширило береги вздовж Ельби, яка протікає через північну та східну Німеччину. Річка бере свій початок у горах Карконоші у східній Чехії, потім тече через німецькі федеральні землі Саксонія, Саксонія-Ангальт, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Шлезвіг-Гольштейн і Гамбург.

  • Піщаний острів на Боденському озері (picture-alliance/dpa/Foto: Internationale Rheinregulierung)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Боденське озеро

    Рівень води Боденського озера на кордоні між Німеччиною, Австрією та Швейцарією відступив до настільки низького показника, що на ньому виринув новий острів. Протягом кількох місяців туристи змогли побачити піщаний острів довжиною 200 метрів і шириною 50 метрів.

  • Озеро Біггезее у Північному Рейн-Вестфалії (picture-alliance/dpa/H. Reeh)

    Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

    Озеро Біггезее

    У невеличких водоймах кораблі стикаються з труднощами. Через низький рівень води пороми, що плавають на водосховищі Біггезее в західнонімецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, повинні були змінити місця для зупинок. Експерти не можуть передбачити, коли закінчиться ця осіння посуха.

    Автор: Александер Пірсон, Марія Думанська


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Що з цим літом не так? (12.07.2019)

  • Мюнхен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Мюнхен

    Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).

  • Брокен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Брокен

    Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...

  • Гамбург

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Гамбург

    Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.

  • Ганновер

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Ганновер

    Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.

  • Зондерсгаузен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Зондерсгаузен

    Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.

  • Ганновер

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Ганновер

    Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.

  • Цешдорф

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Цешдорф

    Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.

  • Басейн в Мюнхені

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Мюнхен

    Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.

  • Нижня Саксонія

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Нижня Саксонія

    Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.

  • Дюссельдорф

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Дюссельдорф

    В Дюссельдорфі - також спека.

  • Гессен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Гессен

    Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.

  • Едерзе

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Едерзе

    А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!


DW.COM

Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера

Відсутність опадів та високі температури призвели до рекордного падіння рівня води у річках та озерах у всій Німеччині. За словами метеорологів, країна переживає найбільш заслушивий період у новітній історії. (23.10.2018)  

У Німеччині рекордна червнева спека

Цього літа у Німеччині вже були побиті червневі температурні рекорди. У середу, 26 червня, у Бранденбурзі та Саксонії стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. (27.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Що з цим літом не так? (12.07.2019)  

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