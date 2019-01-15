Поступи і поразки глави МЗС ФРН під час бліц-візиту до Москви та Києва

Надати новий поштовх мінському процесу, запровадити німецько-французький моніторинг ситуації на Азовському морі та в Керченській протоці, допомогти населенню в зоні воєнного конфлікту на Донбасі та забезпечити транзит російського газу через Україну після побудови газогону "Північний потік-2" - такими стали головні теми переговорів, які провів у Києві за підсумками візиту до Росії та України у п'ятницю, 18 січня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він наголосив на тому, що міжнародна спільнота має пересвідчитися, що прохід Керченською протокою забезпечений на тривалій основі.

Загасити вогнище конфлікту

Виголошена вранці 18 січня в Москві пропозиція Берліна про заходи з підвищення прозорості та моніторинг вільного проходу суден Керченською протокою має стати для міжнародної спільноти гарантією вирішення і деескалації ситуації навколо Азовського моря на тривалій основі. Про це Гайко Маас заявив на спільній з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним вечірній прес-конференції в Києві. "Я чітко дав зрозуміти, що Росія має забезпечити вільний прохід суден Керченською протокою, і ми чули, що це вже сталося. Ми хочемо, щоби це здійснювалось на тривалій основі. Криза, що сталася у листопаді, не має більше повторитися", - заявив Маас.

Він висловив задоволення тим, що українська сторона схвально поставилася до цієї ініціативи і сказав, що хотів би, щоб і російська сторона сприяла вирішенню проблеми. Маас заявив, що тримання під вартою Росією українських моряків для уряду Німеччини є абсолютно неприйнятним. "Ми вимагали негайного звільнення моряків. Це стосується також інших полонених, як от Олега Сенцова, і це має велике значення для нашого уряду. Ми не будемо поступатися в цьому питанні", - наголосив німецький міністр.

Своєю чергою, Клімкін зазначив, що підтримуючи ініціативу Німеччини і Франції, Київ хоче, щоб цей моніторинг був зосереджений не лише на фізичному русі суден Керченською протокою, а й на досягненні свободи навігації. "Ми домовилися з Гайко провести експертні консультації, бо там є технічні і юридичні аспекти. Якщо буде прогрес, в нас буде шанс вийти на дискусію на політичному рівні, але для того мають бути відповідні передумови", - сказав Клімкін.

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Газовий транзит

З проблеми побудови російсько-німецького газогону в обхід України "Північний потік-2" сторонам наразі не вдалося знайти компроміс. Гайко Маас підтвердив незмінність позиції офіційного Берліна, яка полягає у тому, що німецька сторона не визнає цей проект політичним. Він ухилився від прямої відповіді на запитання українських журналістів щодо гарантій і обсягів збереження транзиту російського газу до Європи через Україну після побудови "Північного потоку-2".

Натомість Павло Клімкін знову заявив, що Україна наполягає на переході до європейських правил транзиту російського газу через свою територію. "Поширення європейських правил на "Північний потік" є єдиним ефективним способом зробити наші тристоронні консультації (заплановані на 21 січня - Ред.) ефективними і конструктивними… Поширення європейських правил і на нашу газтранзитну систему є дуже важливою умовою переходу від логіки менталітету "договорняків" до європейських норм", - пояснив Клімкін. Він переконаний, що в разі припинення транзиту українською територією, Росія "застосує методи дестабілізації України".

Важливість продовження реформ і демократичних виборів

На завершення прес-конференції у Києві Маас нагадав про ідеали Майдану, які були виголошені під час подій 2013-2014 років. Він наголосив на необхідності продовження українських реформ, "зокрема, що стосується боротьби з корупцією". На думку німецького міністра, президентські вибори в Україні у березні цього року будуть важливою віхою в розвитку демократії в державі. "Ми виходимо з того, що проведення цих виборів матиме центральне значення для подальшого розвитку України, і на цьому шляху ви можете покладатися на підтримку Німеччини", - запевнив Маас.