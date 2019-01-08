 Посол США у ФРН пригрозив німецьким фірмам санкціями через ″Північний потік-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Посол США у ФРН пригрозив німецьким фірмам санкціями через "Північний потік-2"

Дипломат Річард Гренелл розіслав німецьким фірмам, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2", листи з погрозами санкцій. МЗС ФРН розкритикувало дії Гренелла, повідомляє видання Bild am Sonntag.

Cпорудження Північного потоку-2 в Балтійському морі

Cпорудження "Північного потоку-2" становить загрозу як для ЄС, так і для України, вважає американський посол

У суперечці навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Європи посол США в ФРН Річард Гренелл посилив тиск на німецькі компанії, що беруть участь в цьому проекті. Гренелл надіслав фірмам листи з погрозами американських санкцій, повідомив тижневик Bild am Sonntag (BamS) в неділю, 13 січня.

"Ми знову наголошуємо, що фірми, залучені до російського сектора експорту енергії, беруть участь у тому, що пов'язано зі значним ризиком санкцій", - цитує BamS лист посла Гренелла.

Загроза для України та Європи

Крім того, американський дипломат вказав на ще один аспект, пов'язаний зі спорудженням газогону дном Балтійського моря. На думку Гренелла, як "Північний потік-2", так і "Турецький потік" позбавляють сенсу транспортування газу територією України. Це, своєю чергою, призведе до втрати Україною ваги в політичному та безпековому плані, що лише збільшить ризик російського втручання. На додачу, ЄС зробить себе ще більше залежним від російських поставок енергоносіїв, застеріг американський дипломатичний представник.

"В кінцевому рахунку фірми, що підтримують спорудження обох газопроводів ("Північного потоку- 2" і "Турецького потоку". - Ред.), активно підривають безпеку України і Європи", - виснував посол.

За даними BamS, Гренелл розіслав такі листа багатьом німецьким компаніям. Останні сприйняли це як шантаж. Видання стверджує, що цей крок посла було узгоджено з різними відомствами у Вашингтоні.

МЗС ФРН розкритикувало дії Річарда Гренелл, вказавши, що вони суперечать усталеним дипломатичним звичаям. Крім того, у німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що вивчають цей випадок і намагатимуться провести прямі переговори щодо цього з Державним департаментом США у Вашингтоні.

Річард Гренелл

Річард Гренелл

Водночас речник Гренелла заявив, що лист посла слід сприймати не як загрозу, а як "недвозначне послання американської політики".

DW.COM

Новий посол США у Німеччині, усупереч правилам дипломатії, відверто стає на бік консервативних політичних сил в Європі. Як це втручання у внутрішні справи сприйняли політики й експерти у Берліні? (05.06.2018)

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вважає стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застерігає від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво. (13.05.2018)

Посол має право висловлювати свою позицію, і ця позиція може не всім подобатися, заявили у Держдепартаменті. Водночас там наголосили на міцності відносин з ФРН. (06.06.2018)

У червні 2018 року, не пропрацювавши й чотирьох тижнів на посту посла США в ФРН, Річард Гренелл дав резонансне інтерв'ю ультраправому американськіому веб-сайту Breitbart. Ігноруючи дипломатичний етикет, Гренелл оголосив, що хоче активно втручатися в європейські справи з метою "посилювати інших консерваторів у Європі, інших лідерів", маючи на увазі правих популістів. У Берліні сприйняли це як грубе втручання американського дипломата у внутрішньоєвропейські справи.

Нагадаємо, "Північний потік-2", який з'єднає Росію та ФРН, планують ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Однак США, Україна, Польща та низка інших східноєвропейських країн намагаються зупинити реалізацію проекту, посилаючись на загрозу з боку РФ. Україна і східноєвропейські країни також побоюються втратити доходи від транзиту російського газу. У Берліні наголошують, що проект має суто економічний характер та намагаються домогтися від "Газпрому" гарантій подальшого транзиту Україною. 

Дивитись відео 05:53
Now live
05:53 хв

Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)

Дивитись відео 04:21
Now live
04:21 хв

Олена Зеркаль: "Північний потік-2" підриває безпеку України і Європи (12.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Олена Зеркаль: "Північний потік-2" підриває безпеку України і Європи (12.11.2018)  

Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)  

Також за темою

Deutschland Berlin Heiko Maas, Außenminister SPD

Маас відкинув критику США щодо газопроводу "Північний потік-2" 10.01.2019

Питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі, а не у США, заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Він застеріг США від санкцій проти компаній, які реалізують "Північний потік-2".

Symbolbild - Gasstreit Russland Ukraine

"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі 09.01.2019

В обмін на довгостроковий контракт з росіянами щодо транзиту газу українською територією НАК "Нафтогаз України" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" в Стокгольмі, сказав голова правління НАК Андрій Коболєв.

Ostseepipeline Nord Stream

"Північний потік-2": критика проекту посилюється 20.12.2018

Будівництво суперечливого трубопроводу "Північний потік-2", який має сполучити Росію та країни ЄС, має завершитись 2019-го року. Що необхідно про нього знати.

Реклама

Докладно

РусАл

Посли ЄС в США закликали зняти санкції з фірм Дерипаски

Скасування санкцій із En+ і "РусАла" дозволить зберегти десятки тисяч робочих місць у Європі, вважають дипломати. 

"Санкції США можуть зірвати "Північний потік-2" - Міхаель Гармс (11.01.2019)

США погрожують ввести нові санкції проти фірм-учасниць проекту "Північний потік-2". Як на це реагуватимуть німці і чи враховують вони інтереси України? Про це DW запитала виконавчого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  