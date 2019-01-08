Посол США у ФРН пригрозив німецьким фірмам санкціями через "Північний потік-2"

У суперечці навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Європи посол США в ФРН Річард Гренелл посилив тиск на німецькі компанії, що беруть участь в цьому проекті. Гренелл надіслав фірмам листи з погрозами американських санкцій, повідомив тижневик Bild am Sonntag (BamS) в неділю, 13 січня.

"Ми знову наголошуємо, що фірми, залучені до російського сектора експорту енергії, беруть участь у тому, що пов'язано зі значним ризиком санкцій", - цитує BamS лист посла Гренелла.

Загроза для України та Європи

Крім того, американський дипломат вказав на ще один аспект, пов'язаний зі спорудженням газогону дном Балтійського моря. На думку Гренелла, як "Північний потік-2", так і "Турецький потік" позбавляють сенсу транспортування газу територією України. Це, своєю чергою, призведе до втрати Україною ваги в політичному та безпековому плані, що лише збільшить ризик російського втручання. На додачу, ЄС зробить себе ще більше залежним від російських поставок енергоносіїв, застеріг американський дипломатичний представник.

"В кінцевому рахунку фірми, що підтримують спорудження обох газопроводів ("Північного потоку- 2" і "Турецького потоку". - Ред.), активно підривають безпеку України і Європи", - виснував посол.

За даними BamS, Гренелл розіслав такі листа багатьом німецьким компаніям. Останні сприйняли це як шантаж. Видання стверджує, що цей крок посла було узгоджено з різними відомствами у Вашингтоні.

МЗС ФРН розкритикувало дії Річарда Гренелл, вказавши, що вони суперечать усталеним дипломатичним звичаям. Крім того, у німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що вивчають цей випадок і намагатимуться провести прямі переговори щодо цього з Державним департаментом США у Вашингтоні.

Річард Гренелл

Водночас речник Гренелла заявив, що лист посла слід сприймати не як загрозу, а як "недвозначне послання американської політики".

У червні 2018 року, не пропрацювавши й чотирьох тижнів на посту посла США в ФРН, Річард Гренелл дав резонансне інтерв'ю ультраправому американськіому веб-сайту Breitbart. Ігноруючи дипломатичний етикет, Гренелл оголосив, що хоче активно втручатися в європейські справи з метою "посилювати інших консерваторів у Європі, інших лідерів", маючи на увазі правих популістів. У Берліні сприйняли це як грубе втручання американського дипломата у внутрішньоєвропейські справи.

Нагадаємо, "Північний потік-2", який з'єднає Росію та ФРН, планують ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Однак США, Україна, Польща та низка інших східноєвропейських країн намагаються зупинити реалізацію проекту, посилаючись на загрозу з боку РФ. Україна і східноєвропейські країни також побоюються втратити доходи від транзиту російського газу. У Берліні наголошують, що проект має суто економічний характер та намагаються домогтися від "Газпрому" гарантій подальшого транзиту Україною.

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