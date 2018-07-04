 Посол США запропонував автовиробникам ФРН варіант ″нульових мит″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Посол США запропонував автовиробникам ФРН варіант "нульових мит" - ЗМІ

Посол США у ФРН на зустрічі з керівниками німецьких автоконцернів запевнив, що Вашингтон готовий до варіанту "нульових мит" з обох сторін, повідомляє видання Handelsblatt.

Посол США у ФРН Річард Гренелл обговорив із автовиробниками питання можливих додаткових мит

Посол США у ФРН Річард Гренелл обговорив із автовиробниками питання можливих додаткових мит

Посол США у ФРН Річард Гренелл у середу, 4 липня, запропонував топ-менеджерам найбільших німецьких автовиробників варіант розв'язання конфлікту, що може виникнути через наміри Вашингтона запровадити додаткові мита на європейські автомобілі. На зустрічі в посольстві США у Берліні були присутні, зокрема, керівник концерну Volkswagen Герберт Дісс (Herbert Diess), генеральний директор Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche), голова правління BMW Гаральд Крюґер (Harald Krüger), голова правління виробника шин Continental Ельмар Деґенгарт (Elmar Degenhart), а також президент Союзу німецької автомобільної промисловості (VDA) Бернгард Маттес (Bernhard Mattes).

Як повідомляє німецьке ділове видання Handelsblatt з посилання на неназваних учасників зустрічі,  американський посол зазначив, що уповноважений шукати розв'язання у торговельній суперечці з Німеччиною та ЄС. За його словами, Вашингтон готовий до повної відмови від мит на автомоібілі з ЄС, так званого "нульового рішення", якщо Євросоюз зробить аналогічний крок щодо автомобілів зі США.

В автоконцернах, керівники яких були присутні на зустрічі, поки не коментують цю інформацію.  

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 20-відсотківі мита на європейські автомобілі, якщо ЄС невдовзі не знизить чи не скасує "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США. Зараз американські мита становлять 2,5 відсотка для легкових автомобілів і 25 відсотків - для пікапів. Європейські мита на імпортовані зі США автомобілі становлять 10 відсотків.

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У Єврокомісії повідомили, що загрожуватиме США у разі запровадження нових високих мит на автомобілі з Євросоюзу. (02.07.2018)

У відповідь на погрози Трампа Єврокомісія заявила, що заходи з боку європейських торговельних партнерів можуть стосуватися експорту американських товарів загальною вартістю до 294 мільярдів доларів. Минулого року з Євросоюзу до США продали більш ніж 1,1 мільйона автомобілів, 500 тисяч з них - німецькі.

Нагадаємо, між США та ЄС набирає обертів торговельна війна. Штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності 22 червня - реакція на рішення Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро.

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

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