Посол США в ЄС інформував адміністрацію Трампа про "українську справу"

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд письмово інформував чиновників у адміністрації президента США Дональда Трампа про результати зусиль, спрямованих на те, щоб переконати президента України Володимира Зеленського провести антикорупційне розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. Про це повідомляє в неділю, 17 листопада, видання The Wall Street Journal (WSJ), вказуючи, що в розпорядженні редакції опинилися відповідні електронні листи Сондланда.

Судячи з цих листів, Сондланд за кілька днів до дзвінка Трампа Зеленському, повідомив виконувачу обов'язки керівника адміністрації Білого дому Міку Малвейні, а також міністру енергетики Ріку Перрі, що український лідер готовий підтвердити Трампу намір почати розслідування відносно батька і сина Байденів.

Свідок чув, як Сондланд говорив Трампу, що Зеленський "зробить для нього все"

Минулого тижня співробітник посольства США в Києві Девід Холмс, який також дав свідчення в Конгресі, повідомив, що чув, як Гордон Сондланд говорив Трампу по телефону, що Зеленський його "обожнює" і "зробить все", про що його попросить президент США.

На початку листопада Сондланд доповнив свої свідчення, дані ним раніше в Палаті представників Конгресу в зв'язку зі справою про можливий імпічмент Трампа. Зокрема, дипломат "згадав", що рішення США затримати виплату військової допомоги Україні, "ймовірно", було пов'язане з бажанням Трампа схилити Київ до проведення антикорупційного розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера. У жовтні Сондланд заявляв, що такий зв'язок не був для нього очевидним.