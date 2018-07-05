Посольство США у ФРН: "Нульові мита" на авто не є формальною пропозицією Трампа

Варіант запровадження "нульових мит" на автомобілі як з боку Вашингтона, так і Брюсселя не є формальною пропозицією американського президента Дональда Трампа Європейському Союзу. Про це у четвер, 5 липня, повідомили в посольстві США у Німеччині після того, як напередодні посол Річард Гренелл обговорив це питання із керівниками провідних німецьких автоконцернів.

"На зустрічі лише виникла дискусія про те, чи можна було б прийти до позиції "подвійного нуля" у питанні мит на автомобілі. Це стало б згодом частиною більшої, складнішої угоди між Сполученими Штатами та ЄС", - повідомив агентству dpa речник посольства Вілльямс Мартін. Він зазначив, що скасування мит не є офіційною пропозицією президента США Дональда Трампа. Речник також підкреслив, що посол Гренелл надалі намагатиметься "разом з німецькими партнерами" знайти вихід із "цього торговельного конфлікту".

Цього ж дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила, що Німеччина готова підтримати зниження мит на американські автомобілі. Проте це питання має бути вирішене на європейському рівні, для цього необхідна єдина позиція Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 20-відсотківі мита на європейські автомобілі, якщо ЄС невдовзі не знизить чи не скасує "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США. Зараз американські мита становлять 2,5 відсотка для легкових автомобілів і 25 відсотків - для пікапів. Європейські мита на імпортовані зі США автомобілі становлять 10 відсотків.

У відповідь на погрози Трампа Єврокомісія заявила, що заходи з боку європейських торговельних партнерів можуть стосуватися експорту американських товарів загальною вартістю до 294 мільярдів доларів. Минулого року з Євросоюзу до США продали більш ніж 1,1 мільйона автомобілів, 500 тисяч з них - німецькі.