 Посли ЄС погодили санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Посли ЄС погодили санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці

Постійні представники держав ЄС дали "зелене світло" персональним санкціям проти РФ за агресію в Керченській протоці. Росія досі не відпустила 24 українських моряків.

Росія захопила українські судна та їхні екіпажі у лютому 2018 року

Росія захопила українські судна та їхні екіпажі у лютому 2018 року

Комітет постійних представників Євросоюзу погодив санкції проти Росії через події у Керченській протоці та Чорному морі в листопаді минулого року. Засідання комітету відбулося у середу, 6 березня. Як повідомило DW джерело у дипломатичних колах ЄС, представники держав ЄС дали "зелене світло" персональним санкціям стосовно восьми осіб. Очікується, що формально санкції затвердить Рада ЄС у другій половині наступного тижня.

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Рада Євросоюзу на засіданні в Брюсселі обговорила українське питання. Підтримка Києва посилюється, однак в ЄС є чіткі очікування від української влади, зокрема у контексті виборів. (18.02.2019)

На саміті в Брюсселі лідери ЄС обговорили, як їм реагувати на події у Керченській протоці та Азовському морі. ЄС готовий ухвалити нові заходи для підтримки України, але поки уникає розмов про нові санкції. (14.12.2018)

Нагадаємо, у кінці листопада три українських військових судна спробували пройти Керченською протокою в Азовське море. Росія заблокувала прохід, а коли кораблі почали повертатися в Одесу, атакувала їх і захопила як судна, так і 24 членів екіпажу. Моряків Україна називає військовополоненими, а Росія судить за "незаконний перетин кордону".

У ЄС вимагали звільнити моряків і спершу робили ставку на дипломатію. Проте коли Москва так і не відпустила українців, у Брюсселі вирішити розробити персональні санкції. У лютому держави ЄС досягли політичного консенсусу щодо цих санкцій. Хто конкретно потрапить під них, у Євросоюзі не розкривають, адже персональні санкції передбачають як заборону на в'їзд до ЄС, так і замороження рахунків, якщо такі є на території об'єднання. Речник Євросоюзу лише підтвердив кореспонденту DW, що робота над санкціями триває, але відмовився уточнити, коли їх можуть остаточно ухвалити.

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