Посли ЄС погодили санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці

Комітет постійних представників Євросоюзу погодив санкції проти Росії через події у Керченській протоці та Чорному морі в листопаді минулого року. Засідання комітету відбулося у середу, 6 березня. Як повідомило DW джерело у дипломатичних колах ЄС, представники держав ЄС дали "зелене світло" персональним санкціям стосовно восьми осіб. Очікується, що формально санкції затвердить Рада ЄС у другій половині наступного тижня.

Нагадаємо, у кінці листопада три українських військових судна спробували пройти Керченською протокою в Азовське море. Росія заблокувала прохід, а коли кораблі почали повертатися в Одесу, атакувала їх і захопила як судна, так і 24 членів екіпажу. Моряків Україна називає військовополоненими, а Росія судить за "незаконний перетин кордону".

У ЄС вимагали звільнити моряків і спершу робили ставку на дипломатію. Проте коли Москва так і не відпустила українців, у Брюсселі вирішити розробити персональні санкції. У лютому держави ЄС досягли політичного консенсусу щодо цих санкцій. Хто конкретно потрапить під них, у Євросоюзі не розкривають, адже персональні санкції передбачають як заборону на в'їзд до ЄС, так і замороження рахунків, якщо такі є на території об'єднання. Речник Євросоюзу лише підтвердив кореспонденту DW, що робота над санкціями триває, але відмовився уточнити, коли їх можуть остаточно ухвалити.