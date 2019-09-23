Посла Росії викликали до МЗС Швеції через кібератаки

У Швеції чекають пояснень Росії щодо кібератак Головного управління Генштабу збройних сил РФ на Шведську спортивну конфедерацію.
Російського посла викликали до міністерства закордонних справ Швеції в зв'язку з розслідуванням кібератак на Шведську спортивну конфедерацію. Від дипломата очікують пояснень, повідомила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде в вівторок, 13 квітня. Вона обурена "неприйнятними та серйозними порушеннями" конфіденційності даних.
Того ж дня шведська прокуратура припинила розслідування хакерських атак на Шведську спортивну конфедерацію, які тривали з грудня 2017 року по травень 2018 року. Це рішення було прийняте через брак умов для судового розгляду або екстрадиції до Швеції, йдеться на сайті відомства.
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За даними прокуратури, до кібератак причетне Головне управління Генштабу збройних сил Росії (колишнє ГРУ), а саме військова частина №26165 міноборони РФ. Зловмисникам вдалося отримати доступ до медичних даних шведських спортсменів. Влада Швеції стверджує, що кібератаки були елементами російської кампанії проти національних та міжнародних агентств з боротьби з допінгом, а також проти ФІФА.
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Телефонні номери, адреси електронної пошти та інші дані сотень мільйонів користувачів Facebook були безкоштовно оприлюднені на форумі хакерів. Facebook каже, що йдеться про витік даних дворічної давнини.