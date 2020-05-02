Послаблення карантину: в Баварії з 18 травня відкриються пивні сади

У Баварії з 18 травня у рамках послаблення карантинних обмежень зможуть знову відкритися пивні сади (німецькою Biergarten. - Ред.), які є невід'ємною складовою баварської пивної культури.

Як зазначив у вівторок, 5 травня, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) після засідання земельного уряду, оскільки на відкритому повітрі фіксують менше заражень новим коронавірусом, то уряд вирішив в якості першого кроку з послаблення карантинних обмежень дозолити роботу закладів харчування не у закритих приміщеннях.

Дозвіл на роботу закладів харчування є частиною концепції, яка передбачає також послаблення обмежень для шкіл, будинків для літніх людей та крамниць.

"Зараз - правильний час для обережного відкриття. Успіхи є очевидними", - зазначив Зедер, маючи на увазі успіхи у стримуванні поширення коронавірусу, цитує агентство новин dpa.

За рішенням уряду землі, у Баварії вже з 6 травня скасовуються жорсткі обмеження на пересування, які діяли з 21 березня. Тепер можна відвідувати близьких родичів, а також зустрічатися з однією особою з іншого домогосподарства. Утім, влада все ще просить звести до мінімуму соціальні контакти, а зібрання людей поки заборонені.

З 11 травня зможуть відкритися усі магазини, у тому числі й великі. Таким чином, знімається обмеження для магазинів щодо торговельної площі максимум у 800 квадратних метрів.

З 25 травня дозволяють відкритися ресторанам у приміщеннях, а з 30 травня - готелям. Усі заклади, у тому числі й пивні сади, повинні будуть дотримуватися жорстких санітарних норм.

Також з 6 травня у Баварії відкривають дитячі майданчики, з 11 травня - зоопарки, музеї, бібліотеки, галереї, виставки та місця вшанування пам'яті.

Землі наввипередки скасовують обмеження

Баварія є найбільш ураженою коронавірусною інфекцією землею у Німеччині: тут зафіксовано понад 43 тисячі випадків зараження та майже 2 тисячі померлих з коронавірусом. За словами Зедера, зараз у Баварії все ще нараховується близько 6400 людей, заражених коронавірусом. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих скоротилася вдвічі - багато людей одужали.

На 6 травня запланована чергова конференція кризового штабу федерального уряду та голів урядів земель щодо подальшого послаблення карантинних обмежень у країні.

Федеральний уряд лише рекомендує запроваджувати певні заходи, рішення та відповідальність за їхнє втілення - у компетенції урядів земель та місцевих органів влади. Останніми днями уряди кількох земель оголосили про суттєве послаблення обмежень. Однак такі нескоординовані дії викликали й чималу критику стосовно певної змагальності між урядами земель щодо якнайбільшого послаблення обмежень.

За даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині станом на ранок 5 травня зафіксовано майже 164 тисячі підтверджених випадків зараження коронавірсом, померли понад 6800 людей, у яких виявили вірус. Утім, число нових випадків у країні останні чотири дні поспіль становить менше тисячі.

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