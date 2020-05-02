Послаблення карантину: в Баварії з 18 травня відкриються пивні сади
Уряд Баварії ухвалив рішення про суттєве послаблення карантинних обмежень. Вже з 6 травня у землі знімають жорсткі обмеження на пересування людей. Невдовзі відкриються ресторани та готелі.
Відомий пивний сад на ринку Віктуалієнмаркт у Мюнхені (архівне фото)
У Баварії з 18 травня у рамках послаблення карантинних обмежень зможуть знову відкритися пивні сади (німецькою Biergarten. - Ред.), які є невід'ємною складовою баварської пивної культури.
Як зазначив у вівторок, 5 травня, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) після засідання земельного уряду, оскільки на відкритому повітрі фіксують менше заражень новим коронавірусом, то уряд вирішив в якості першого кроку з послаблення карантинних обмежень дозолити роботу закладів харчування не у закритих приміщеннях.
Дозвіл на роботу закладів харчування є частиною концепції, яка передбачає також послаблення обмежень для шкіл, будинків для літніх людей та крамниць.
"Зараз - правильний час для обережного відкриття. Успіхи є очевидними", - зазначив Зедер, маючи на увазі успіхи у стримуванні поширення коронавірусу, цитує агентство новин dpa.
За рішенням уряду землі, у Баварії вже з 6 травня скасовуються жорсткі обмеження на пересування, які діяли з 21 березня. Тепер можна відвідувати близьких родичів, а також зустрічатися з однією особою з іншого домогосподарства. Утім, влада все ще просить звести до мінімуму соціальні контакти, а зібрання людей поки заборонені.
З 11 травня зможуть відкритися усі магазини, у тому числі й великі. Таким чином, знімається обмеження для магазинів щодо торговельної площі максимум у 800 квадратних метрів.
З 25 травня дозволяють відкритися ресторанам у приміщеннях, а з 30 травня - готелям. Усі заклади, у тому числі й пивні сади, повинні будуть дотримуватися жорстких санітарних норм.
Також з 6 травня у Баварії відкривають дитячі майданчики, з 11 травня - зоопарки, музеї, бібліотеки, галереї, виставки та місця вшанування пам'яті.
Землі наввипередки скасовують обмеження
Баварія є найбільш ураженою коронавірусною інфекцією землею у Німеччині: тут зафіксовано понад 43 тисячі випадків зараження та майже 2 тисячі померлих з коронавірусом. За словами Зедера, зараз у Баварії все ще нараховується близько 6400 людей, заражених коронавірусом. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих скоротилася вдвічі - багато людей одужали.
На 6 травня запланована чергова конференція кризового штабу федерального уряду та голів урядів земель щодо подальшого послаблення карантинних обмежень у країні.
Федеральний уряд лише рекомендує запроваджувати певні заходи, рішення та відповідальність за їхнє втілення - у компетенції урядів земель та місцевих органів влади. Останніми днями уряди кількох земель оголосили про суттєве послаблення обмежень. Однак такі нескоординовані дії викликали й чималу критику стосовно певної змагальності між урядами земель щодо якнайбільшого послаблення обмежень.
За даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині станом на ранок 5 травня зафіксовано майже 164 тисячі підтверджених випадків зараження коронавірсом, померли понад 6800 людей, у яких виявили вірус. Утім, число нових випадків у країні останні чотири дні поспіль становить менше тисячі.
Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На музичному фестивалі
Літо - найкращий сезон для любителів музики в Німеччині. Практично щотижня тут проходять фестивалі на будь-який смак: від репу до джазу і класики. Це фото зі Splash! - найбільшого у країні хіп-хоп-фестивалю. А ще є сотня фестивалів, як-то Wacken Open Air - найбільший у світі фестиваль хеві-метал чи Hurricane - фестиваль альтернативної музики.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На своїх маленьких садових ділянках
Багато міських жителів мають невеличку садову ділянку за межами міста. Там вони можуть вирощувати овочі, розслаблятися, грилити та насолоджуватись природою. Німці називають їх "Schrebergarten", у ФРН їх налічується близько мільйона. На такій ділянці максимальною площею 400 квадратних метрів можна побудувати невеличкий будиночок, а от жити там постійно заборонено.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У місцевому італійському кафе-морозиво
У Німеччині є понад 5000 кафе-морозиво, багато з яких засновані родинами іммігрантів з Італії. Крім популярних класичних смаків, як-от ваніль, страчателла чи лісовий горіх, багато кафе пропонують фірмові десерти - наприклад, "морозиво спагеті". Його пресують у формі локшини і поливають полуничним соусом.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У відкритому басейні
Німці також люблять відпочивати у громадських басейнах, понад половина з яких є так званими "Freibäder". Вони розташовані не в приміщенні, а на свіжому повітрі, нерідко на березі річок чи озер. Звичайні басейни відкриті протягом року, а у басейнах просто неба німці відпочивають лише протягом літніх місяців.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На озері
Хоча Німеччина тільки на півночі має вихід до моря, на її території є численна кількість озер, у багатьох з яких можна плавати та кататися на човнах. Озеро Кімзеє у Баварії відоме кришталево чистою водою та великими піщаними пляжами. Це третє за розмірами озеро в країні, яке ще назвають Баварським морем. Отже, навіть у спекотні вихідні там ніколи не буває надто людно.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На екскурсії у Берліні
Понад 12 мільйонів людей відвідали Берлін минулого року, причому 40 відсотків з них приїхали з-за кордону. Отже, відносно мало німців відвідують власну столицю. Тож протягом літніх місяців, під час шкільних канікул німці, особливо молодь, їдуть до Берліна, щоб подивитись, де працює уряд країни і, звісно, сходити на шопінг.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У пивному саду просто неба
У 1812 році король Баварії Максиміліан I вперше дозволив у Мюнхені спорудження пивних просто неба (Biergarten). З тих пір такі пивні працюють по всій Німеччині та є найпопулярнішим місцем для проведення дозвілля влітку після роботи та у вихідні. У пивному саду Hirschgarten у Мюнхені (на фото) 8000 місць, це найбільший Biergarten у країні.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У кіно
Відвідування німецьких кінотеатрів зросло з понад 127 мільйонів кіноманів у 2005 році до понад 139 мільйонів у 2015-му. Великою мірою цьому посприяли нові технології, як-то 3D-фільми. В спекотні дні кінотеатри стають притулком від спеки та способом "убити час" на вихідних. Цього літа блокбастери "Легенда про Тарзана" та "День незалежності - 2" серед найбільш очікуваних фільмів.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На велосипедних прогулянках
Німеччина мережіє десятками тисяч кілометрів велосипедних доріжок, які в літній період є особливо популярними. Ними можна дістатись з півночі до Баварського лісу, продратись "міськими джунглями" Рурського регіону, а також проїхати сільськогосподарськими угіддями уздовж річки Ар. Цей регіон, зображений на фото, відомий своїми виноградниками і червоним вином.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На пляжах "17-ої землі" Німеччини
Іспанський острів Майорку недаремно називають 17-ою федеральною землею ФРН. Для мільйонів німців, котрі обожнюють сонячні піщані пляжі, - це практично другий дім. До того ж на острові живуть понад 30 тисяч німців. Отже, німці обов'язково отримають там все своє - від німецькомовного персоналу до улюблених смажених ковбасок. І все це - за прекрасної погоди.