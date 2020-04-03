У німецькій Баварії музеї почали формувати колекції про коронавірус

Музеї землі Баварія на півдні Німеччини почали збирати колекції, присвячені історії пандемії коронавірусу. "Такі колекції важливі для вітчизняних музеїв", - каже представник Спілки недержавних музеїв Баварії Вольфґанґ Штеблер (Wolfgang Stäbler), цитує агенція dpa.

За словами Штеблера, криза, викликана пандемією, вже зараз є "історією медицини та сучасності". Її свідчення - це, наприклад, оголошення про зачинення магазинів, ресторанів, порожні площі та громадські місця. "Якщо ми зараз не зробимо фото (цих об'єктів. - Ред.), то скоро вони зникнуть", - говорить Штеблер.

Наприклад, міський музей Мюнхена опублікував на своєму сайті 'добірку знімків фотографа Олафа Отто Бекера (Olaf Otto Becker), який задокументував місто під час коронавірусної кризи. На його світлинах можна, зокрема, побачити безлюдну головну площу міста Маріенплац, чергу з авто на в'їзді в drive-in-центр тестування на коронавірус, перехожих у масках.

Газетні статті про розвиток пандемії, відеоконцертів з балконів, аудіозаписи оголошень рятувальних служб - все це свідчення, які не мають бути втрачені, вважають у баварських музеях. "Ми створюємо онлайн-архів пам'яті регіону. Ті, хто сьогодні стикаються з карантинними обмеженнями, дистанційною роботою та масовими закупками запасів, незабаром стануть свідками історичних подій", - каже директорка краєзнавчого музею Фіхтельгебірге в місті Вунзидель Сабіне Цеєнтмаєр-Ланґ (Sabine Zehentmeier-Lang).