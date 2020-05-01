 Порушення карантину в Україні: поліція за дві доби склала 355 протоколів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Новини

Порушення карантину в Україні: поліція за дві доби склала 355 протоколів

Поліцейські перевірили понад 6200 закладів. За дві доби вони склали 355 протоколів через порушення правил карантину. Найбільше порушень виявили у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.

У Нацполіції заявили, що правоохоронці склали 355 протоколів через порушення карантину за дві доби

У Нацполіції заявили, що правоохоронці склали 355 протоколів через порушення карантину за дві доби

Упродовж двох останніх діб поліцейські перевірили понад 6200 закладів в Україні. Під час цих перевірок вони склали 355 адміністративних протоколів за порушення карантину, повідомляє управління комунікації Національної поліції України в суботу, 27 червня.

Всього правоохоронці перевірили майже 3500 закладів торгівлі, дві тисячі кафе і ресторанів, 850 нічних клубів та розважальних закладів.

"За результатами перевірок поліцейські склали  355 адміністративних протоколів відповідно до статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них 28 - на директорів розважальних закладів, 100 - керівників закладів громадського харчування та 227 - на директорів закладів торгівлі", - йдеться у повідомленні. Найбільше порушень виявили у Вінницькій, Львівській, Одеській і Тернопільській областях, а також у Києві.

Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14569 адміністративних протоколів та розпочали 176 кримінальних проваджень.

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Санкція за вказаною статтею передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень) і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тисяч до 170 тисяч гривень).

Згідно з останніми даними, вранці 27 червня в Україні підтвердили 948 нових випадків інфікування коронавірусом та 24 жертви COVID-19.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль застерігав, що погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може стати приводом для посилення карантину. Уряд також анонсував посилення контролю щодо дотримання чинних карантинних обмежень.

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