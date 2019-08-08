 Португалія потерпає від масового туризму | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.08.2019

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Економіка

Португалія потерпає від масового туризму

Щороку Португалія ставить нові рекорди туризму. Туристичний бум приносить великі гроші країні, яка досі остаточно не вийшла з економічної кризи. Однак масовий туризм спричиняє й дедалі більше проблем для довкілля.

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Туристична індустрія Португалії процвітає: понад 30 мільйонів туристів прилетіли до Лісабона в 2018-му році - чималий приріст (на 81 відсотків) за минулі п'ять років.

У 2019 році щонайменше 600 тисяч відпочивальників прийме нещодавно побудований порт круїзних кораблів Лісабона. Щороку тут уже пришвартовуються 300 океанських лайнерів. Цей стабільний туристичний бум приносить не тільки багато грошей, але і спричиняє чималі екологічні проблеми, які ніхто не хоче вирішувати. "Наприклад, на відміну від Франкфурта-на-Майні, у Лісабоні дозволені нічні перельоти. А тих незначних обмежень, накладених через велику кількість нічних рейсів, ніхто не дотримується" - пояснює Франсіско Феррейра з екологічної організації "Zero".

За підрахунками активістів, зокрема, показники шуму значно перевищують норму: вночі зафіксовано 66,2 децибел замість дозволених 50, удень 74 децибел замість допустимих 65. Висновки катастрофічні. Посеред міста, у житловому районі, на околиці якого розташований університет Лісабона, "під час приземлення літаки гримлять на висоті лише 100 метрів над дахами житлових будинків. У сезон відпусток мешканці не мають жодної спокійної хвилини!", - каже Феррейра. І це вже не кажучи про пил і вихлопні гази.

Туризм як навантаження на довкілля

Ненабагато здоровіше живуть мешканці Лісабона на іншому кінці міста біля ріки Тежу. Два роки тому там побудували сучасний термінал для круїзних лайнерів вартістю понад 50 мільйонів євро. Відтоді рівень забруднення довкілля, за даними еко-активістів організації "Zero", теж надзвичайно високий.

Portugal Lissabon | Kreuzfahrtschiffe-Anleger (DW/J. Faget)

Перше, що бачать туристи з круїзних кораблів: новий термінал для круїзних лайнерів в Лісабоні

Порт Лісабона шостий у рейтингу найбільш забруднених портів Європи за кількістю шкілдивих викидів сірчастого газу та дрібного пилу. Круїзні лайнери, яких через туристичний бум ставатиме дедалі більше, вже зараз викидають у повітря на 86 відсотків більше вихлопних газів, ніж увесь автомобільний транспорт країни. "Лісабон вже обігнав Барселону за популярністю подорожей круїзними лайнерами. Коли корабель заходить у гавань, у старому місті стає занадто шумно, а повітря - надміру забрудненим", - констатує Феррейра.

Португальську владу і політиків усе це не дуже хвилює. "Хоча уряд постійно говорить про сталий розвиток та боротьбу зі шкідливими викидами, в екологічну сферу він не втручається", - вважає Феррейра. Адже туризм приносить, між іншим, понад 15 мільярдів євро доходів, яких країна вкрай потребує для подолання наслідків економічної кризи. Тому при захисті довкілля беруть до уваги інтереси бізнесу, навіть на серйозні порушення влада охоче заплющує очі.

Хай Брюссель оплатить 

Держава не робить нічого, або ж набагато менше того, що мала би робити задля захисту здоров'я власних громадян. На відміну від багатьох портів, у Лісабоні круїзні лайнери не можуть підключитися до громадської електромережі, щоб зменшити шум та кількість викидів. Їм лише рекомендують під час роботи спалювати менше шкідливого дизельного палива.

Новий термінал для круїзних лайнерів у Лісабоні

Новий термінал для круїзних лайнерів у Лісабоні: сучасний, прохолодний, амбітний - готовий прийняти заразом тисячі туристів

Станції для вимірювання рівня шкідливих викидів мають встановити лише за вказівкою та фінансування ЄС. Хоча вже зараз у порт майже щодня заходить новий корабель, державна та міська влада й надалі цілеспрямовано борються за нові круїзні лайнери.

З аеропортом ситуація ще драматичніша: він не тільки розташований майже посеред міста, а й настільки перевантажений, що буквально тріщить по швах. Гул літаків чутно протягом усього дня. За планами, у майбутньому він має приймати ще більше гостей. Невдовзі літаки з туристами на борту приземлятимуться щохвилини. "Часто за ніч злітає і приземляється 30 літаків попри офіційно дозволені 26 рейсів. Ми отримуємо дедалі більше скарг", - каже Феррейра. 

Однак результатів катма. В уряді заспокоюють, що всіх норм дотримано. Що стосується нічних польотів, міністерство охорони довкілля їх не коментує. 

Франсіско Феррейра

Франсіско Феррейра з екологічної організації "Zero" під час роботи

Новий аеропорт, старі помилки

Другий аеропорт у португальській столиці планують побудувати на околиці пташиного заповіднику біля річки Тежу. "Представлене владою екологічне дослідження не містить жодної альтернативи для розміщення аеропорту", - критикує активіст Феррейра.

Спорудження додаткового аеропорту, на якому наполягає уряд, коштуватиме на 50 мільйонів євро менше зведення нового великого аеропорту. Хоча дослідження виявило cуттєві проблеми - передусім, шумове забруднення, від якого страждатимуть мешканці сусідніх міст - воно підтверджує доцільність будівництва аеропорту.

Тепер ці плани уряду можна буде оскаржити і організація із захисту довкілля "Zero" це вже зробила. "Ми будемо до останнього боротися проти цього рішення, яке шкодить довкіллю. Навіть, якщо зараз здається, що в нас мало шансів", - обіцяє Феррейра.

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