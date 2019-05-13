 Портнов подав заяву до Державного бюро розслідувань щодо Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Портнов подав заяву до Державного бюро розслідувань щодо Порошенка

Екс-заступник глави адміністрації президента часів Януковича звинувачує Порошенка у провокації РФ та кризі в Керченській протоці.

Портнов звинувачує Порошенка у навмисній провокації російських військових

Портнов звинувачує Порошенка у навмисній провокації російських військових

Екс-заступник глави адміністрації президента-утікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву зі звинуваченням президента України Петра Порошенка у скоєнні злочину. Про це він повідомив ввечері у понеділок, 20 травня, на своїй сторінці у Facebook.

"Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин", - написав Портнов. Він додав, що вважає Порошенка "причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень".

У заяві до ДБР, яку Портнов також розмістив у Facebook, йдеться, про факт захоплення українських кораблів та моряків російськими військовими у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Портнов наголосив, що Порошенко наказав здійснити перехід кораблів з Чорного до Азовського моря через Керченську протоку, яка знаходилась під повним контролем значно і очевидно переважаючих сил ВМФ РФ. 

У заяві констатується, що дані дії Порошенка "були спрямовані на умисне здійснення провокації агресивних та прогнозованих дій російських військових під час напруженої ситуації та спричинення втрат ВМС ЗС України". Своєю чергою, цей інцидент мав призвести до можливості стверджувати про відкриту агресію РФ проти України в Азовському морі і про необхідність запровадження воєнного стану.

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За даними Портнова, запровадження воєнного стану мало забезпечити скасування та перенесення на невизначений термін виборів президента України. "Зазначене дозволило б Порошенку реалізувати свій злочинний намір, спрямований на фактично захоплення державної влади", - йдеться у заяві.

Портнов просить розпочати досудове розслідування щодо цієї ситуації та допитати Порошенка, а також членів Ради національної безпеки та оборони, начальника Генштабу, командувача ВМС ЗСУ та інших причетних осіб. Петро Порошенко поки не прокоментував цю заяву.

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