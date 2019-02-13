 Порошенко 2018 року припинив громадянство понад п′яти тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Порошенко 2018 року припинив громадянство понад п'яти тисяч осіб

Президент України Петро Порошенко припинив у 2018 році громадянство понад п'яти тисяч осіб. Водночас прийнято до українського громадянства близько тисячі осіб.

Близько тисячі осіб набули у 2018 році українське громадянство

Близько тисячі осіб набули у 2018 році українське громадянство. Понад п'ять тисяч осіб - його втратили

Президент України Петро Порошенко у 2018 році припинив громадянство 5 637 осіб. Про це в четвер, 14 лютого, повідомили в адміністрації президента, інформує агенція "Українські новини".

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Зокрема, для 5 105 осіб громадянство було припинено внаслідок виходу ними з громадянства, для 41 особи - внаслідок втрати громадянства, а для 491 особи за підставами, передбаченими міжнародними договорами. Повідомляється, що у 2017 році Порошенко припинив українське громадянство майже 5,2 тисячі осіб, у 2016 році - 7,3 тисячі, у 2015 році - 5,8 тисячі, а з часу вступу на посаду президента у 2014 році - 4,6 тисяч.

Водночас, у 2018 році президент України прийняв до громадянства України близько тисячі іноземців, а саме 988 осіб. Серед них найбільше сирійців, росіян і вірмен. За даними Державної міграційної служби України, 156 прийнятих до українського громадянства осіб походять із Сирії, 126 - із Росії, 109 - з Вірменії, а 95 були особами без громадянства.

Також в українське громадянство, серед інших, прийняли 65 вихідців з Афганістану, 50 - з Молдови, 43 - з Грузії, по 39 - з Азербайджану та Іраку, 38 - з Узбекистану, 34 - з Ірану, 33 - з Лівану, 19 - з Пакистану, 17 - з Йорданії, 16 - з Єгипту,  та 15 - з Білорусі. У 2017 і 2016 роках Петро Порошенко також приймав до громадянства України менш ніж тисячу осіб.

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