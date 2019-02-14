Порошенко та Столтенберг обговорили співробітництво України та НАТО

Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосили на важливості подальшого розвитку співробітництва Києва з НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це у понеділок, 13 травня, повідомила прес-служба українського президента після зустрічі Порошенка та Столтенберга у Брюсселі.

Під час зустрічі також ішлося про необхідність посилення тиску на Росію з метою звільнення захоплених у районі Керченської протоки українських моряків. Петро Порошенко також подякував генсекретарю НАТО за послідовну консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та практичну допомогу у зміцненні обороноздатності країни. Він також підкреслив незмінність законодавчо визначеного курсу євроатлантичної інтеграції України.

Президент України висловив сподівання, що держави-члени Північноатлантичного альянсу підтримають євроатлантичні прагнення України, яка, за його словами, готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО. Він також відзначив важливість наступного саміту альянсу в Лондоні для "фіксації євроатлантичних амбіцій України". Єнс Столтенберг своєю чергою відзначив здійснені в Україні реформи, в тому числі ті, що наблизили Україну до членства в НАТО, йдеться у повідомленні на сайті українського президента.

Окрім того під час зустрічі сторони обговорили питання підготовки запланованого на липень цього року візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО.