 Порошенко та Столтенберг обговорили співробітництво України та НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

Порошенко та Столтенберг обговорили співробітництво України та НАТО

Під час зустрічі в Брюсселі Петро Порошенко та Єнс Столтенберг обговорили питання звільнення захоплених Росією українських моряків та безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів.

Єнс Столтенберг та Петро Порошенко (архівне фото)

Єнс Столтенберг та Петро Порошенко (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосили на важливості подальшого розвитку співробітництва Києва з НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це у понеділок, 13 травня, повідомила прес-служба українського президента після зустрічі Порошенка та Столтенберга у Брюсселі.

Під час зустрічі також ішлося про необхідність посилення тиску на Росію з метою звільнення захоплених у районі Керченської протоки українських моряків. Петро Порошенко також подякував генсекретарю НАТО за послідовну консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та практичну допомогу у зміцненні обороноздатності країни. Він також підкреслив незмінність законодавчо визначеного курсу євроатлантичної інтеграції України.

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Президент України висловив сподівання, що держави-члени Північноатлантичного альянсу підтримають євроатлантичні прагнення України, яка, за його словами, готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО. Він також відзначив важливість наступного саміту альянсу в Лондоні для "фіксації євроатлантичних амбіцій України". Єнс Столтенберг своєю чергою відзначив здійснені в Україні реформи, в тому числі ті, що наблизили Україну до членства в НАТО, йдеться у повідомленні на сайті українського президента.

Окрім того під час зустрічі сторони обговорили питання підготовки запланованого на липень цього року візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО. 

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