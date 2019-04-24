Порошенко: Росія готує наступний крок агресії проти України

Чинний президент України Петро Порошенко назвав указ президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо спрощеної процедури набуття російського громадянства для українців на окупованих територіях Донбасу черговим безпрецедентним втручанням РФ у внутрішні справи незалежної держави. Про це Порошенко повідомив у середу, 24 квітня, у відеозверненні, яке він оприлюднив на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook.

У зверненні він також назвав рішення російського президента брутальним порушенням суверенітету України та повним попранням своїх зобов'язань у рамках мінських домовленостей.

"Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави - анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні", - зазначив Порошенко.

Він також закликав міжнародних партнерів не допустити "найгіршого сценарію" і жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій.

У команді Зеленського також розраховують на посилення санкцій

Трохи згодом на ситуацію відреагували у команді Зеленського та заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта. Про це йдеться у повідомленні на сторінці команди Зеленського у соцмережі Facebook.

"Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта", - зазначили у Зеленського. Щоправда, сам Зеленський особисто поки не дав жодного коментаря з цього приводу.

"Україна також розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні захисту інтересів, прав та свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях, та розраховує на посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ", - йдеться у заяві команди Зеленського.

Путін каже про "права людини"

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства РФ за спрощеним порядком". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Розгляд їхніх заяв про прийняття до громадянства "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців" від дня подання заяви та необхідного переліку документів.

Путін пояснив цей крок міркуваннями "гуманітарного характеру". "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі", - запевнив президент РФ під час зустрічі з членами російської ради законодавців, цитує агентство "Інтерфакс". За його словами, неможливо терпіти й надалі ситуацію, коли люди, які проживають в ОРДЛО, позбавлені будь-яких громадянських прав.

Трохи згодом Україна звернулася до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) у зв'язку із рішенням Путіна запровадити спрощений порядок прийняття до російського громадянства жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"За дорученням президента України Петра Порошенка уже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки мінським домовленостям!", - написав Єльченко.