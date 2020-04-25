Порошенко підпише закон про українську мову, як тільки отримає його

Президент України Петро Порошенко підпише закон про забезпечення функціонування української мови як державної, як тільки документ надійде до нього від голови Верховної Ради. Про це він заявив у понеділок, 29 квітня, передає агенція "Інтерфакс-Україна". "Закон про українську мову - це не означає, що ми хочемо "притиснути" будь-яку іншу мову. Це точно не так. Цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову. Бо ніде в світі, крім України, її не захистять", - заявив Порошенко, цитує видання Gazeta.ua.

Як повідомлялося, парламент ухвалив закон про державну українську мову. Цей законопроект підтримали 278 народних депутатів, 38 нардепів висловилися проти, ще 7 законодавців утрималися, а 25 депутатів не брали участь у голосуванні.

Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Закон зобов'язує представників багатьох органів влади та державних та комунальних структур під час виконання своїх службових обов'язків спілкуватися виключно державною мовою. Українська має бути робочою мовою органів державної влади і діловодства.

Згідно із законом, культурні заходи мають відбуватися українською мовою. Використання інших мов дозволяється, "якщо це виправдано творчим задумом організаторів". Художні фільми мають демонструвати державною мовою або з дубляжем чи субтитрами. Книговидавці, внесені до Держреєстру, зобов'язані видавати українською не менше половини своєї продукції.

Окрім того, усі підприємства і організації всіх форм власності, які працюють зі споживачами, повинні здійснювати обслуговування українською мовою. Це правило поширюється також на інтернет-магазини і торгівлю через інтернет-каталоги. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

Раніше обраний президент України Володимир Зеленський запевнив, що проведе "ретельний аналіз цього закону" після його вступу на посаду. Мета цього аналізу - "переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України", - цитує Зеленського його прес-служба.