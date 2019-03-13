Порошенко пов'язує свій допит у ДБР з обшуками в ексголови НБУ Гонтаревої

П'ятий президент України, народний депутат фракції партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що його допит у Державному бюро розслідувань (ДБР), де він у п'ятницю, 13 вересня, свідчив щодо націоналізації "Приватбанку", пов'язаний з обшуками у ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

"Я пов'язую сьогоднішні події з обшуками у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спаленням машини, тиском на її сім'ю", - заявив Порошенко журналістам після допиту в ДБР, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 5 вересня правління Національного банку України виступило з заявою, що тиск на колишню очільницю НБУ Валерію Гонтареву та її родину можна розцінювати як загрозу нинішнім посадовцям центробанку. Цього тижня у помешканні за місцем реєстрації Гонтаревої в Києві було проведено обшук.

Петро Порошенко знову наголосив, що вважає політично мотивованим провадження ДБР. "Ми стовідсотково праві. Націоналізація ("Приватбанку". - Ред.) була елементом захисту від грабіжницьких дій. Але чомусь у ДБР цим займатися не хочуть". Також Порошенко повідомив, що під час слідчих дій йому "ставили запитання щодо моряків, у справі про Керченську протоку".

Крім того, він висловив обурення тим, що суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвати кримінальне провадження про нібито неправомірні дії Порошенка та екс-міністра закордонних справ України Павла Клімкіна під час підписання мінських угод.

Тим часом речниця ДБР Анжеліка Іванова заявила, що "ні про яких моряків" на допиті експрезидента не йшлося, пише інтернет-видання "Українська правда". За словами Іванової, Порошенка допитували у справі щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва. Йдеться про події під час засідання РНБО, на якому Порошенко висловив думку щодо неправосудності та незаконності рішень ОАСК у справі щодо скасування націоналізації "Приватбанку".

ДБР проти Порошенка

Нагадаємо, що Петро Порошенко тричі не приходив на допит до ДБР - 3-го, 6-го і 10 вересня. Директор ДБР Роман Труба раніше зазначав, що якщо Порошенко не прийде на допит зараз, то йому все одно доведеться це зробити з січня 2020 - тоді вступає в силу ухвалений парламентом України закон про зняття недоторканності з народних депутатів.

Водночас ДБР вже двічі допитало Порошенкаяк свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському", а також як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий".

ДБР 13 вересня проводить обшуки в Міжнародному інвестиційному банку, акціонером якого є Петром Порошенком, в рамках розслідування справи про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна в пресслужбі бюро. "Справді, слідчі ДБР проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському", - зазначили в пресслужбі ДБР.

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента в часи Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, згодом переїхав до Австрії, а повернувся до України у травні 2019-го - перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР низку заяв проти Порошенка.