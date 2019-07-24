Порошенко не є підозрюваним у жодному провадженні - адвокат

Адвокат Петра Порошенка заявив, що його клієнт не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Порошенко і директор ДБР Труба обмінялися закидами щодо повісток на допит.
Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань стверджує, що експрезидент України не має статусу підозрюваного у жодному провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це він написав у своєму блозі на сайті "Українська правда" у середу, 31 липня.
"Наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11", - наголосив Головань, відповідаючи на заяви директора ДБР Романа Труби про те, що слідчі Держбюро розслідують 11 проваджень, де фігурує Порошенко.
"На сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка", - зазначив Головнь.
Труба проти Порошенка
Директор ДБР Роман Труба напередодні заявив, що слідчі Держбюро розслідують 11 проваджень, де фігурує Порошенко. За його словами, експрезидент "про це добре знає", пише "Інтерфакс-Україна".
Заява прозвучала на тлі взаємних закидів Труби і Порошенка щодо отримання останнім повісток на допит у ДБР. Труба наголошує, що експрезидент "суперечить сам собі", заявляючи, що не отримував повістки на допит.
"Він (Петро Порошенко - Ред.) говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів. Говорить, що директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету - разом із народним депутатом, прессекретарем та охороною - з вимогою провести допит тут і зараз. Каже про "дивні і дурні запитання слідчих", та стверджує, що проваджень у ДБР не існує", - написав Труба в своєму каналі у месенджері Telegram.
У інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому в ніч на 30 липня, Петро Порошенко заявив, що не отримував жодних повісток від ДБР на допит. "Єдині дивні заяви, які ми бачили, - це заяви пана Труби, який взагалі не має права втручатися в слідство. Я це розцінюю як абсолютну позицію упередженості людини, яка ставиться необ'єктивно до слідства", - зазначив політик.
Досі відомо лише про один допит Порошенка ДБР, який відбувся 25 липня і тривав близько півтори години. Після допиту експрезидент розповів, що він давав слідчим пояснення, які стосуються угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському".
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