 Порошенко не є підозрюваним у жодному провадженні - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Порошенко не є підозрюваним у жодному провадженні - адвокат

Адвокат Петра Порошенка заявив, що його клієнт не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Порошенко і директор ДБР Труба обмінялися закидами щодо повісток на допит.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань стверджує, що експрезидент України не має статусу підозрюваного у жодному провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це він написав у своєму блозі на сайті "Українська правда" у середу, 31 липня.

"Наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11", - наголосив Головань, відповідаючи на заяви директора ДБР Романа Труби про те, що слідчі Держбюро розслідують 11 проваджень, де фігурує Порошенко.

"На сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка", - зазначив Головнь.

Труба проти Порошенка

Директор ДБР Роман Труба напередодні заявив, що слідчі Держбюро розслідують 11 проваджень, де фігурує Порошенко. За його словами, експрезидент "про це добре знає", пише "Інтерфакс-Україна".

Заява прозвучала на тлі взаємних закидів Труби і Порошенка щодо отримання останнім повісток на допит у ДБР. Труба наголошує, що експрезидент "суперечить сам собі", заявляючи, що не отримував повістки на допит.

"Він  (Петро Порошенко - Ред.) говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів. Говорить, що директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету - разом із народним депутатом, прессекретарем та охороною - з вимогою провести допит тут і зараз. Каже про "дивні і дурні запитання слідчих", та стверджує, що проваджень у ДБР не існує", - написав Труба в своєму каналі у месенджері Telegram.

У інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому в ніч на 30 липня, Петро Порошенко заявив, що не отримував жодних повісток від ДБР на допит. "Єдині дивні заяви, які ми бачили, - це заяви пана Труби, який взагалі не має права втручатися в слідство. Я це розцінюю як абсолютну позицію упередженості людини, яка ставиться необ'єктивно до слідства", - зазначив політик.

Досі відомо лише про один допит Порошенка ДБР, який відбувся 25 липня і тривав близько півтори години. Після допиту експрезидент розповів, що він давав слідчим пояснення, які стосуються угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському".

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У ДБР заявили, що Порошенко прийшов на допит зарано

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ДБР півтори години допитувала Петра Порошенка

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