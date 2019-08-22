Порошенко не з'явився на допит у ДБР, директор бюро обіцяє повторний виклик

Колишній президент України Петро Порошенко у вівторок, 3 вересня, не прийшов до Державного бюро розслідувань (ДБР) для допиту в якості свідка. Причина неявки - робота у Верховній Раді, пояснив його адвокат.

Допит Порошенка був запланований на вівторок о 14:00, але експрезидент не прийшов для проведення слідчих дій, замість нього до ДБР з'явився його адвокат Ігор Головань. Адвокат повідомив журналістам, що подав до ДБР заяву, в якій зазначено, що Порошенко не має можливості прийти до бюро через роботу в парламенті. "Ми вважаємо, що робота в парламенті є поважною причиною (неявки. - Ред.)", - сказав адвокат, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

На запитання, в рамках якого кримінального провадження Порошенка викликали для проведення слідчих дій, Головань сказав, що, ймовірно, йдеться про видання одного з указів. "Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали", - зазначив він. Адвокат зауважив, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

Директор ДБР Роман Труба своєю чергою вже повідомив, що Порошенка викличуть повторно. "Отже, Петро Порошенко сьогодні не з'явився на допит у ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного - він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі", - написав Труба в своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що не виключає, що "така аргументація використовуватиметься тепер як кліше під час наступних неявок на слідчі дії в ДБР". Труба нагадав, що поки депутатський імунітет не дозволить застосувати щодо Порошенка норму Кримінального процесуального кодексу про примусовий привід. Однак директор ДБР зауважив, що в народних депутатів є лише чотири місяці, щоб використовувати цю можливість, маючи на увазі ухвалення парламентом України закону про зняття недоторканності з народних обранців з січня 2020 року. "Повторну повістку на допит ми направимо", - запевнив Труба.

ДБР вже двічі допитало Порошенка

25 липня співробітники ДБР допитали експрезидента України як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському". 12 серпня Порошенка знову допитали у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Після цього директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на запитання із застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". Згодом суд дозволив допит експрезидента із застосуванням поліграфа.

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента в часи Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, згодом переїхав лр Австрії, а повернувся до України у травні 2019-го - перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка.