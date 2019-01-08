Порошенко нагородив митрополитів, що перейшли до ПЦУ

Президент України Петро Порошенко своїм указом від неділі, 13 січня, нагородив орденами митрополитів, які перейшли до Православної церкви України з Української православної церкви Московського патріархату, інформує "Інтерфакс-Україна" - митрополита Олександра (Драбинка) та митрополита Симеона (Шостацького), а також митрополита Української автокефальної православної церкви Андрія (Абрамчука).

Згідно з указом глави держави, митрополитів нагороджено "за значний внесок в утвердження духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди, вагомі особисті заслуги у розбудові незалежної Православної церкви України, багаторічне сумлінне служіння українському народу".

Митрополита Симеона нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, митрополита Олександра - орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а митрополита Андрія - орденом "За заслуги" II ступеня.

Раніше Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". У свою чергу патріарх Філарет нагородив Президента орденом святого апостола Андрія Первозванного за активну участь в процесі отримання Україною томосу про автокефалію української церкви.

Нагадаємо, що 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. У неділю, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві.