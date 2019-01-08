 Порошенко нагородив митрополитів, що перейшли до ПЦУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко нагородив митрополитів, що перейшли до ПЦУ

Президент України Петро Порошенко вручить ордени митрополитам УПЦ МП, котрі перейшли до Православної церкви України. Раніше президент обмінявся нагородами з патріархом Філаретом.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко своїм указом від неділі, 13 січня, нагородив орденами митрополитів, які перейшли до Православної церкви України з Української православної церкви Московського патріархату, інформує "Інтерфакс-Україна" - митрополита Олександра (Драбинка) та митрополита Симеона (Шостацького), а також митрополита Української автокефальної православної церкви Андрія (Абрамчука).

Згідно з указом глави держави, митрополитів нагороджено "за значний внесок в утвердження духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди, вагомі особисті заслуги у розбудові незалежної Православної церкви України, багаторічне сумлінне служіння українському народу".

Митрополита Симеона нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, митрополита Олександра - орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а митрополита Андрія - орденом "За заслуги" II ступеня.

Раніше Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". У свою чергу патріарх Філарет нагородив Президента орденом святого апостола Андрія Первозванного за активну участь в процесі отримання Україною томосу про автокефалію української церкви.

Нагадаємо, що 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. У неділю, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Наскільки впливовою буде Православна церква України? (07.01.2019)

DW.COM

Підписаний членами Синоду томос повернули зі Стамбула в Україну

Після підписання усіма членами Синоду Вселенського патріархату сувій томоса повернули в Україну, повідомив президент Петро Порошенко. (10.01.2019)  

Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"

Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Раніше Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату. (08.01.2019)  

Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви

Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України. (05.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Наскільки впливовою буде Православна церква України? (07.01.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України" 08.01.2019

Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Раніше Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату.

Ukraine Metropolit Epiphanius

Митрополит Епіфаній: Розуміємо, що в Україні й надалі існуватиме Російська Православна Церква 03.01.2019

Про те, що принесе Україні томос про автокефалію, а також про виклики та шанси для новоствореної Православної Церкви України DW поговорила із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Різдво на двох: як святкують віряни ПЦУ та УПЦ МП (07.01.2019) 07.01.2019

Одні українські православні вітають визнання єдиної Православної церкви України, а інші вважають це бідою та розколом. Репортаж зі Святвечора двох українських родин, які радіють Різдву попри приналежність до різних церков.

Реклама

Докладно

Великобританія перед доленосним рішенням щодо виходу з ЄС

Доленосний момент для Великобританії

Бірґіт Маас вважає, що депутати Великобританії мають відкинути угоду Терези Мей про вихід країни з ЄС. 

Cпорудження Північного потоку-2 в Балтійському морі

Посол США у ФРН погрожує фірмам через "Північний потік-2"

Річард Гренелл погрожує санкціями фірмам, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  