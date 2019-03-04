 Порошенко звільнив першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко звільнив першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з кількох посад та закликав антикорупційні органи розслідувати факти можливої корупції в оборонному секторі, оприлюднені журналістами.

Порошенко заявив, що прагне розслідування щодо розкрадань у оборонній сфері

Порошенко заявив, що прагне розслідування щодо розкрадань у оборонній сфері

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 4 березня, підписав укази про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю. Про це повідомляється на сайті президента України.

Окрім цього, згідно з указом, необхідно вивести Гладковського зі складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, звільнивши його від виконання обов'язків національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборонної промисловості.

Порошенко також доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову провести засідання РНБО з питання реформування державного концерну "Укроборонпром". Окрім того, президент закликав антикорупційні органи об'єктивно та неупереджено розслідувати факти оприлюднених корупційних скандалів в оборонному секторі. "Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити усі крапки над і", - заявив Порошенко. Ввечері він планує мати розмову з цього приводу з керівництвом НАБУ.

Згодом рішення Порошенка щодо Гладковського прокоментував речник його виборчого штабу Олег Медведєв. За його словами, воно сприятиме об'єктивному розслідуванню НАБУ. "Чи означає це, що Порошенко визнав достовірність журналістського розслідування? Ні. Чи означає це, що президент упевнений у його фейковості? Відповідь - теж ні. Рішення президента означає, що він прагне максимально об'єктивного розслідування і створює для цього максимально сприятливі умови, атмосферу певної суспільної довіри до очікування результатів такого розслідування", - сказав Медведєв, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Президент України Петро Порошенко звільнив Романа Романова з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Заяву про відставку Романов написав ще торік. (13.02.2018)

"Укроборонпром" проводить розслідування стану охорони периметра Харківського бронетанкового заводу через оприлюднення відео місцевих руферів, які потрапили на територію підприємства. (18.07.2018)

Нагадаємо, що команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, разом зі своїми партнерами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в два-чотири рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три фірми-прокладки, а однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав тоді Порошенку.

Дивитись відео 03:12

Продаж зброї: Росія - друга у світі, Україна впала в рейтингу (11.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Продаж зброї: Росія - друга у світі, Україна впала в рейтингу (11.12.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew PK Präsident Petro Poroschenko

Порошенко вимагає перевірити звинувачення в розкраданні в оборонпромі 26.02.2019

Президент України Петро Порошенко вимагає перевірити оприлюднену журналістами проекту Bihus.Info інформацію про розкрадання на оборонних підприємствах. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відсторонений від посади.

Ukraine Parlamentsdebatte 23.12.2014

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП 28.02.2019

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.

Реклама

Докладно

Нелегальна праця в Німеччині (символічне фото)

Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині

Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро через працю нелегалів. 

Автовиробники у ФРН інвестують у електромобілі

Автовиробники у ФРН інвестують мільярди в електромобілі

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  