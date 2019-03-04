Порошенко звільнив першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 4 березня, підписав укази про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю. Про це повідомляється на сайті президента України.

Окрім цього, згідно з указом, необхідно вивести Гладковського зі складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, звільнивши його від виконання обов'язків національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборонної промисловості.

Порошенко також доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову провести засідання РНБО з питання реформування державного концерну "Укроборонпром". Окрім того, президент закликав антикорупційні органи об'єктивно та неупереджено розслідувати факти оприлюднених корупційних скандалів в оборонному секторі. "Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити усі крапки над і", - заявив Порошенко. Ввечері він планує мати розмову з цього приводу з керівництвом НАБУ.

Згодом рішення Порошенка щодо Гладковського прокоментував речник його виборчого штабу Олег Медведєв. За його словами, воно сприятиме об'єктивному розслідуванню НАБУ. "Чи означає це, що Порошенко визнав достовірність журналістського розслідування? Ні. Чи означає це, що президент упевнений у його фейковості? Відповідь - теж ні. Рішення президента означає, що він прагне максимально об'єктивного розслідування і створює для цього максимально сприятливі умови, атмосферу певної суспільної довіри до очікування результатів такого розслідування", - сказав Медведєв, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, разом зі своїми партнерами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в два-чотири рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три фірми-прокладки, а однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав тоді Порошенку.