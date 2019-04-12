Порошенко звільнив голову Херсонської ОДА Гордєєва

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва. Текст указу про звільнення Гордєєва оприлюднений у п'ятницю, 12 квітня, на сайті глави держави.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови облдержадміністрації Порошенко призначив першого заступника голови Херсонської ОДА Дмитра Бутрія, котрий до того був депутатом Херсонської обласної ради і входив до фракції "Блоку Петра Порошенка".

6 квітня Гордєєв подав у відставку і пізніше опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook фотокопію заяви про складання з себе повноважень голови Херсонської ОДА. "Я не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини", - написав Гордєєв.

На відставці Гордєєва наполягали учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", котрі займаються розслідуванням обставин вбивства місцевої активістки. Сам екс-голова Херсонської ОДА запевнив, що він "готовий захищати" своє "чесне ім'я". Гордєєв також визнав, що в нього "немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства".

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". 6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.