 Порошенко запевняє, що не має ніякого бізнесу в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

Порошенко запевняє, що не має ніякого бізнесу в Росії

Президент України Петро Порошенко стверджує, що не володіє жодним бізнесом у Росії, та повідомив про продаж свого заводу в Києві.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко в суботу, 29 вересня, заявив, що не має жодного бізнесу в Росії. "У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все змінила. І тепер я хочу, щоб всі почули: у Порошенка бізнесу в Росії немає і бути не може: ні аграрного, ні патокового, ні жодного іншого", - сказав президент України, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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В ООН Петро Порошенко закликав зупинити дії РФ в Азовському морі та розгорнути миротворчу місію на Донбасі. Президент України також передав Антоніу Гутеррішу ноту щодо припинення Договору про дружбу з РФ. (27.09.2018)

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Виступаючи в Харкові на відкритті Х Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи", Порошенко наголосив, що після анексії Росією Криму він позбувся Севастопольського морського заводу, а кондитерську фабрику в Липецьку (Росія) було закрито за рішенням менеджменту компанії Roshen. Він також повідомив, що недавно компанія, яка управляє його активами, домовилася про продаж заводу "Кузня на Рибальському" в Києві.

Порошенко звинуватив своїх політичних опонентів в Україні в нечесній поведінці. "Звинувачую їх у відвертій брехні, в чорному піарі, підіграванні російській пропаганді, в жадібному бажанні за будь-яку ціну прийти в українську владу", - сказав президент України.

Також Порошенко заявив, що очікує зростання валового внутрішнього продукту цього року до 4 відсотки. "Цього року очікується зростання (ВВП. - Ред.) на понад 3 відсотки. А показник другого кварталу (...) перевищив оптимістичні прогнози і становив 3,8 відсотка. (...) І ми йдемо до цифри 4 відсотки зростання ВВП", - сказав він.

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