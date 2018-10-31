 Порошенко запевнив, що Україна входить у фазу тривалого економічого зростання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко запевнив, що Україна входить у фазу тривалого економічого зростання

Україні вдалося досягти зростання ВВП за три квартали поточного року в майже чотири відсотки, заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу.

Президент України Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що завдяки здійсненню антикризових заходів у країні розпочинається тривалий період економічного зростання. "Більшість прогнозів свідчать, що Україна в результаті жорстких і складних антикризових заходів вступає у тривалий період економічного зростання", - заявив Порошенко в середу, 31 жовтня, в Києві на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій "Діалог влади та бізнесу", цитує агенція "Інтерфакс".

Порошенко повідомив, що за підсумками трьох кварталів поточного року Україні вдалося досягти зростання ВВП майже в 4 відсотки до аналогічного періоду 2017 року.

Порошенко також нагадав, що Україна вступає у передвиборчий період і в цей час, за його словами, на неї насувається "тайфун оскаженілого популізму". При цьому він закликав не допустити приходу популістів до влади.

DW.COM

В оприлюдненому ООН міжнародному рейтингу рівня якості життя Німеччина посіла 5-те місце. Лідером є Норвегія, а Україна опинилася на 88-мій позиції. (15.09.2018)

В українському уряді звітують про зменшення рівня тіньової економіки. Але опитані DW експерти застерігають від передчасного оптимізму: бізнесу в Україні досі доводиться мати справу з багатьма проблемами. (30.08.2018)

Відповідальність за "маски-шоу"

Крім того, Порошенко заявив, що готовий упродовж двох тижнів підписати Кодекс про процедури банкрутства - після його вивчення . Відповідних кодекс Верховна Рада ухвалила 18 жовтня, і документ, за словами президента України, ще не надійшов до його адміністрації. Порошенко переконаний, що цей кодекс - "суттєвий крок для вирішення питання відновлення платоспроможності платника та забезпечення ефективних і швидких процедур банкрутства".

Також на зустріч з представниками бізнесу Порошенко підписав закон, який ускладнить необґрунтовані перевірки бізнесу. "Закон під умовною назвою "маски-шоу стоп-2" спрощує притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконні рішення про відкриття кримінального провадження і які потім скасував суд", - сказав Порошенко. Він пояснив, що відтепер за неправомірне переслідування бізнесу винні нестимуть персональну відповідальність, зокрема й матеріальну.

Дивитись відео 04:09
Now live
04:09 хв

Чому Україна - найбідніша в Європі за даними МВФ (25.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Чому Україна - найбідніша в Європі за даними МВФ (25.10.2018)  

Також за темою

Symbolbild Daumen hoch Daumen runter Pro Contra

Обіцяна владою "весна реформ" в Україні: експерти схвалюють, бізнес скептичний 16.03.2018

Президент та прем'єр-міністр України анонсували ухвалення низки важливих для економіки законопроектів вже найближчим часом. DW з'ясовувала, про що йдеться та як ставляться до ініціатив експерти та представники бізнесу.

Реклама

Докладно

Учасники Маршу свободи в Києві

Легалайз в Україні: боротьба за "медикалізацію" марихуани

Українські активісти вимагають зниження кримінальної відповідальності за зберігання невеликої кількості канабісу. 

Черга до візового центру у Львові

Польський бізнес готовий боротися за українських працівників

Готовність Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  