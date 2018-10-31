Порошенко запевнив, що Україна входить у фазу тривалого економічого зростання

Президент України Петро Порошенко вважає, що завдяки здійсненню антикризових заходів у країні розпочинається тривалий період економічного зростання. "Більшість прогнозів свідчать, що Україна в результаті жорстких і складних антикризових заходів вступає у тривалий період економічного зростання", - заявив Порошенко в середу, 31 жовтня, в Києві на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій "Діалог влади та бізнесу", цитує агенція "Інтерфакс".

Порошенко повідомив, що за підсумками трьох кварталів поточного року Україні вдалося досягти зростання ВВП майже в 4 відсотки до аналогічного періоду 2017 року.

Порошенко також нагадав, що Україна вступає у передвиборчий період і в цей час, за його словами, на неї насувається "тайфун оскаженілого популізму". При цьому він закликав не допустити приходу популістів до влади.

Відповідальність за "маски-шоу"

Крім того, Порошенко заявив, що готовий упродовж двох тижнів підписати Кодекс про процедури банкрутства - після його вивчення . Відповідних кодекс Верховна Рада ухвалила 18 жовтня, і документ, за словами президента України, ще не надійшов до його адміністрації. Порошенко переконаний, що цей кодекс - "суттєвий крок для вирішення питання відновлення платоспроможності платника та забезпечення ефективних і швидких процедур банкрутства".

Також на зустріч з представниками бізнесу Порошенко підписав закон, який ускладнить необґрунтовані перевірки бізнесу. "Закон під умовною назвою "маски-шоу стоп-2" спрощує притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконні рішення про відкриття кримінального провадження і які потім скасував суд", - сказав Порошенко. Він пояснив, що відтепер за неправомірне переслідування бізнесу винні нестимуть персональну відповідальність, зокрема й матеріальну.