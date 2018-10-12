Президент України Петро Порошенко запевнив, що в Україні не буде "державної церкви", нагадавши, що церква в країні відокремлена від держави. "У нас не було, немає і не буде державної церкви. І в освячену томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силою. Ще раз заявляю: це питання вільного вибору для кожного вірянина", - сказав він у неділю, 14 жовтня, перед початком подячного молебну на Софійській площі, де зібралися кілька тисяч людей.

Порошенко також пообіцяв, що влада поважатиме вибір тих, хто зберігатиме єдність з Російською православною церквою (РПЦ). "Гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою. Це їхній вибір, і нам його треба поважати", - зазначив президент України, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він додав, що держава захистить права священиків і мирян Української православної церкви Московського патріархату, які будуть створювати разом з іншими православними єдину українську помісну церкву.

Під час подячної молитви на Софійській площі в центрі Києва

На думку Порошенка, питання єдиної помісної церкви в країні є також питанням національної безпеки. "Питання томоса і автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. (...) Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності", - зазначив він. За словами президента України, реакція Москви свідчить про те, що "ми на правильному шляху". "Автокефалія - найвагоміша подія, з того ж ряду, що і наше прагнення вступити в ЄС і НАТО, Угода про асоціацію, безвіз, вихід із СНД, відмова від оманливого договору про дружбу з Росією", - зазначив він.

Також Порошенко застеріг від протистояння і насильства в процесі створення єдиної церкви. "Спільне будівництво незалежної церкви не може бути основою для розбрату, для протистояння, для насильства. (…) Ми не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині нашої держави", - наголосив президент України.

Нагадаємо, цього тижня Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.