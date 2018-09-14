 Порошенко готує кінець договору про дружбу України з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Порошенко готує кінець договору про дружбу України з Росією

Схвалене раніше рішення РНБО щодо відмови подовжувати "Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ" увів у дію президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко

Своїм указом президент Петро Порошенко підтримав рішення РНБО

Президент України Петро Порошенко підписав указ, який надав чинності схваленому раніше рішенню Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про відмову Києва подовжувати дію "Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Російською Федерацією". Про рішення президента повідомив в понеділок, 17 вересня, його офіційний сайт.

Раніше із пропозицією щодо припинення Україною дії двостроннього договору, підписаного 31 травня 1997 року, виступило МЗС України. Тепер воно має заявити Російській Федерації про бажання України припинити дію цього договору. Підставою для такого кроку стане стаття 40-ва самого документа.

Як наслідок Верховна Рада має прийняти закон, що закріплює припинення дії угоди, а президент - підписати його. Раніше представниця президента України в Верховній Раді Ірина Луценко розповіла, що офіційний Київ до 30 вересня поінформує Москву про це рішення спеціальною нотою.

МЗС переробить "усю договірну-правову базу" щодо Росії

Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив цього ж дня, що Київ припинить дію договору між Україною та РФ про співпрацю в використанні Азовського моря та Керченської протоки від 2003 року.

Він також пообіцяв, що Україна перегляне й інші двосторонні угоди з РФ. "Уся договірно-правова база з Росією буде поступово перероблена", - сказав Клімкін, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-України".

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року РНБО України підтримала ініціативу президента Порошенка про неподовження договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ на наступні 10 років.

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