Порошенко в ООН закликав до санкцій проти РФ через Азовське море

Виступаючи на загальних дебатах Генасамблеї ООН у середу, 26 вересня, президент України Петро Порошенко заявив, що санкційні заходи щодо Росії мають бути посилені через ситуацію в Азовському морі. Повний текст виступу президента України оприлюднений на його офіційному сайті.

Порошенко повідомив про систематичні порушення свободи міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден внаслідок незаконного будівництва Керченського мосту. Петро Порошенко заявив, що Кремль має на меті "окупацію Азовського моря".

"Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права. Вони мають отримати рішучу відповідь, включаючи посилення санкційної політики та інші цілеспрямовані заходи", - підкреслив Петро Порошенко.

Торкнувшись теми розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, президент України зазначив, що Київ розраховує на прогрес у цьому питанні. Порошенко нагадав, що Україна вже зверталася до ООН з проханням направити місію "блакитних шоломів" на непідконтрольну Києву територію Донбасу ще у квітні 2015 року.

"За допомогою погодженої Радою Безпеки миротворчої місії ООН може врятувати численні життя людей", - наголосив Порошенко. Він також знову підкреслив відданість Києва дипломатичному шляхові врегулювання конфлікту на Донбасі.

Окрім того, Петро Порошенко закликав Генеральну асамблею ООН ухвалити резолюцію про дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. "Я закликаю країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.", - сказав Порошенко. За його словами, з першого дня незаконної окупації Криму кримські татари й етнічні українці піддаються репресіям і дискримінації, було зафіксовано безліч випадків убивств, тортур, переслідувань та арештів за сфабрикованими обвинуваченнями, список жертв постійно зростає.

Нота про припинення Договору про дружбу

Президент України 26 вересня передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу ноту про рішення України не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

"Президент передав Генеральному секретарю ООН ноту про рішення України не продовжувати дію Договору про дружбу з Росією. Наша нота буде поширена як офіційний документ Генасамблеї та Ради Безпеки ООН", - повідомив речник глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що указ президента України Петра Порошенка щодо припинення Договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією набув чинності 19 вересня. Згідно з указом, МЗС має поінформувати ООН, Організацію з безпеки та співробітницва в Європі (ОБСЄ) та інші міжнародні організації про намір Києва припинити дію Договору про дружбу з Москвою.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року терміном на десять років (із подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами). Ним закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.