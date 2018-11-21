Порошенко: Воєнний стан не означає оголошення війни

Заплановане запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку із захопленням Росією кораблів Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) не означає оголошення війни, а Україна ні з ким не планує воювати. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у ніч на понеділок, 26 листопада.

Порошенко наголосив, що воєнний стан "запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни" та "винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприхованої агресії" РФ. Він також запевнив, що воєнний стан не означає відмови України від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території.

Президент України також запевнив, що запровадження воєнного стану жодним чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. "Україна буде проводити дії виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян", - сказав Порошенко. При цьому він не виключив, до Росія вдасться до "інших операцій, в тому числі наземних проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України".

Воєнний стан має запровадити Рада

Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання у понеділок для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану. Це засідання, за словами українського президента, має відбутися у закритому режимі.

Президент України також звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських затриманих військовослужбовців, доля яких наразі невідома. Він також зазначив, що Україна вимагає терміново передати їх українській стороні разом із кораблями.

Рішенням РНБО воєнний стан пропонується запровадити на 60 днів. Відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ президента про запровадження воєнного стану має бути затверджений Верховною Радою.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що 25 листопада російські катери обстріляли українські кораблі. Після цього українські судна були захоплені російськими спецпризначенцями, а шість українських військових були поранені. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в ніч на понеділок повідомив, що двоє з поранених перебувають у важкому стані. Також Муженко віддав розпорядження про приведення з'єднань і частин ЗСУ у повну бойову готовність.