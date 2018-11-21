 Порошенко вимагає завершення декомунізації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Порошенко вимагає завершення декомунізації

Президент України Петро Порошенко наполягає на перейменуванні Дніпропетровської області на Дніпровську. Це рішення вимагає змін до Конституції.

Порошенко напогягає на перейменуванні Дніпропетровської області

Порошенко напогягає на перейменуванні Дніпропетровської області

Президент України Петро Порошенко наполягає на завершенні процесу декомунізації в Україні та , зокрема, перейменуванні Дніпропетровської області на Дніпровську. "Ми здійснили декомунізацію і стерли імена катів нашого народу з карти України, прибрали їх ідолів. Цей процес має завершитися. Звертаюся до Верховної Ради щодо перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську", - заявив він у суботу, 24 листопада, на заході з нагоди 85-х роковин Голодомору, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Порошенко нагадав, що вніс днями до Верховної Ради відповідний законопроект, і наголосив, що згідно із законодавством це рішення необхідно проводити через зміни до Конституції.

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Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, особливо на сході України. Це дані Українського наукового інституту Гарвардського університету прокоментував для DW його директор Сергій Плохій. (24.11.2018)

Національні пам'ятні заходи розпочнуться в другій половині дня у Києві біля меморіалу жертв Голодомору. Також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а небайдужі українці запалять свічки. (24.11.2018)

У виступі Порошенко також заявив, що відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в Україні лежить на Росії. "Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має строку давності. Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію", - заявив він.

Порошенко запевнив, що Україна не відступить від стратегічного курсу на вступ у НАТО та Євросоюз. "Тільки інтеграція України в євроатлантичний простір гарантує нам і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності", - зазначив він, додавши, що "не буде більше ні Голодомору, ні Великого терору, ні русифікації".

24 листопада в Україні проходять пам'ятні заходи з нагоди 85-х роковин Голодомору.

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