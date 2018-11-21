Порошенко вимагає завершення декомунізації

Президент України Петро Порошенко наполягає на завершенні процесу декомунізації в Україні та , зокрема, перейменуванні Дніпропетровської області на Дніпровську. "Ми здійснили декомунізацію і стерли імена катів нашого народу з карти України, прибрали їх ідолів. Цей процес має завершитися. Звертаюся до Верховної Ради щодо перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську", - заявив він у суботу, 24 листопада, на заході з нагоди 85-х роковин Голодомору, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Порошенко нагадав, що вніс днями до Верховної Ради відповідний законопроект, і наголосив, що згідно із законодавством це рішення необхідно проводити через зміни до Конституції.

У виступі Порошенко також заявив, що відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в Україні лежить на Росії. "Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має строку давності. Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію", - заявив він.

Порошенко запевнив, що Україна не відступить від стратегічного курсу на вступ у НАТО та Євросоюз. "Тільки інтеграція України в євроатлантичний простір гарантує нам і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності", - зазначив він, додавши, що "не буде більше ні Голодомору, ні Великого терору, ні русифікації".

24 листопада в Україні проходять пам'ятні заходи з нагоди 85-х роковин Голодомору.