 Порошенка підозрюють у схилянні голови розвідки до перевищення повноважень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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Новини

Порошенка підозрюють у схилянні голови розвідки до перевищення повноважень

В Офісі генерального прокурора України заявили, що повідомили експрезиденту Петру Порошенку про підозру. Його підозрюють у схилянні голови розвідки до перевищення ним влади та службових повноважень.

Офіс гепрокурора повідомив, що підозрює Петра Порошенка у схилянні голови розвідки до перевищення повноважень

Офіс гепрокурора повідомив, що підозрює Петра Порошенка у схилянні голови розвідки до перевищення повноважень

Прокурори Офісу генерального прокурора України за дорученням генпрокурора повідомили про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у середу, 10 червня.

"За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу - голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).

У свою чергу, Петро Порошенко заявив про політичні переслідування з боку Державного бюро розслідувань на замовлення чинної влади і сказав, що це є свідченням їхнього відчаю та безсилля. Про це він заявив цього ж дня перед тим, як піти на допит у ДБР, куди його викликали у якості свідка у справі про переміщення через кордон 43 картин.

Водночас у ДБР повідомили, що під час допиту вручили Порошенку підозру. Однак адвокат політика Ілля Новіков повідомив, що допит не відбувся, а перед його початком до них підійшов співробітник Офісу генпрокурора і, не вказавши свої повноваження, намагався вручити підозру. Вона, за його словами,  стосувалась справи про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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