 Поразка олігарха: суд визнав юрисдикцію США у справі Фірташа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.06.2019

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Світ

Поразка олігарха: суд визнав юрисдикцію США у справі Фірташа

Окружний суд у штаті Іллінойс відхилив клопотання Дмитра Фірташа, в якому український бізнесмен вимагав визнати, що інкриміновані йому обвинувачення у корупції не підпадають під юрисдикцію суду у США.

Дмитро Фірташ вже понад 5 років пручається екстридиції до США

Дмитро Фірташ вже понад 5 років пручається екстридиції до США

Обвинувачення Дмитра Фірташа та його компаньйонів у підкупі чиновників в Індії задля отримання дозволів на видобуток титану підпадають під юрисдикцію американського правосуддя. Таке рішення у п'ятницю, 21 червня ухвалив суд у Чикаго, відхиливши клопотання, подане олігархом у травні 2017 року. У своєму клопотанні Фірташ просив суд відмовити у розгляді обвинувачень, висунутих у 2014 році проти нього. Американські адвокати українця заявляли, що інкримінований йому підкуп чиновників в Індії не має розглядатися судом у США взагалі і в штаті Іллінойс зокрема, оскільки на українця не поширюється американське антикорупційне законодавство. Крім того, Фірташ просив суд констатувати відсутність складу злочину, а також визнати кримінальне переслідування таким, що порушує права обвинуваченого.

Програш за всіма статтями

Рішенням Окружного суду у штаті Іллінойс, текст якого є у розпорядженні DW, клопотання Дмитра Фірташа за всіма трьома пунктами відхилено. Суддя визнала, що суд у Чикаго має повноваження розглядати справу Фірташа, оскільки у ній йдеться про корупційне правопорушення, яке "мало би наслідки для Північного округу штату Іллінойс".

DW.COM

Питання екстрадиції Дмитра Фірташа до США може бути найближчим часом розблоковане. Суд Європейського Союзу відхилив скаргу сторони захисту бізнесмена. (24.10.2018)

Вищий земельний суд Відня відхилив запит Іспанії на екстрадицію Дмитра Фірташа. Як не парадоксально, це лише спрощує питання його екстрадиції до США. Утім, юридичні зачіпки можуть затягнути питання ще на рік. (19.12.2017)

Йдеться про те, що, згідно з матеріалами обвинувачення, титан, видобутий в Індії з використанням імовірних злочинних схем, мав постачатися компанії, зареєстрованій у Чикаго. Йдеться, вочевидь, про фірму, продукція якої призначалася для літакобудівного концерну Boeing. Крім того, суд визнав, що обвинувачення надало обґрунтовані аргументи для підозри у порушенні антикорупційного законодавства США, оскільки учасники злочинної схеми, зокрема, за вказівкою Фірташа, подорожували до Сполучених Штатів для реалізації своїх планів.

Встигнути до австрійського рішення

Захист Дмитра Фірташа домагався якомога швидшого розгляду судом у Чикаго його клопотання, сподіваючись визнати справу українця непідсудною американському правосуддю до розв'язки австрійської судової тяганини щодо екстрадиції. В разі успіху клопотання екстрадиція олігарха з Австрії втратила би сенс. Утім, після поразки у Чикаго, ув'язнення Фірташа у США стає дедалі більш реальним.

Вирішальним кроком у 5-річній епопеї з екстрадицією може стати рішення Верховного суду Австрії, яке очікується у вівторок, 25 червня.

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Заяви Фірташа перед судовим рішенням про екстрадицію (21.02.2017)

Аудіо й відео до теми

Заяви Фірташа перед судовим рішенням про екстрадицію (21.02.2017)  

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