Поразка олігарха: суд визнав юрисдикцію США у справі Фірташа

Обвинувачення Дмитра Фірташа та його компаньйонів у підкупі чиновників в Індії задля отримання дозволів на видобуток титану підпадають під юрисдикцію американського правосуддя. Таке рішення у п'ятницю, 21 червня ухвалив суд у Чикаго, відхиливши клопотання, подане олігархом у травні 2017 року. У своєму клопотанні Фірташ просив суд відмовити у розгляді обвинувачень, висунутих у 2014 році проти нього. Американські адвокати українця заявляли, що інкримінований йому підкуп чиновників в Індії не має розглядатися судом у США взагалі і в штаті Іллінойс зокрема, оскільки на українця не поширюється американське антикорупційне законодавство. Крім того, Фірташ просив суд констатувати відсутність складу злочину, а також визнати кримінальне переслідування таким, що порушує права обвинуваченого.

Програш за всіма статтями

Рішенням Окружного суду у штаті Іллінойс, текст якого є у розпорядженні DW, клопотання Дмитра Фірташа за всіма трьома пунктами відхилено. Суддя визнала, що суд у Чикаго має повноваження розглядати справу Фірташа, оскільки у ній йдеться про корупційне правопорушення, яке "мало би наслідки для Північного округу штату Іллінойс".

Йдеться про те, що, згідно з матеріалами обвинувачення, титан, видобутий в Індії з використанням імовірних злочинних схем, мав постачатися компанії, зареєстрованій у Чикаго. Йдеться, вочевидь, про фірму, продукція якої призначалася для літакобудівного концерну Boeing. Крім того, суд визнав, що обвинувачення надало обґрунтовані аргументи для підозри у порушенні антикорупційного законодавства США, оскільки учасники злочинної схеми, зокрема, за вказівкою Фірташа, подорожували до Сполучених Штатів для реалізації своїх планів.

Встигнути до австрійського рішення

Захист Дмитра Фірташа домагався якомога швидшого розгляду судом у Чикаго його клопотання, сподіваючись визнати справу українця непідсудною американському правосуддю до розв'язки австрійської судової тяганини щодо екстрадиції. В разі успіху клопотання екстрадиція олігарха з Австрії втратила би сенс. Утім, після поразки у Чикаго, ув'язнення Фірташа у США стає дедалі більш реальним.

Вирішальним кроком у 5-річній епопеї з екстрадицією може стати рішення Верховного суду Австрії, яке очікується у вівторок, 25 червня.