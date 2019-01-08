 Популярні курорти Австрії заблоковані через снігопад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Популярні курорти Австрії заблоковані через снігопад

Десятки тисяч людей заблоковані на популярних гірськолижних курортах Австрії через сильні снігопади. Відрізані від зрвнішнього світу, зокрема, Зельден та Ішгль.

Гірськолижний курорт Лех, Австрія

Гірськолижний курорт Лех, Австрія

Спричинений снігом хаос в Австрії триває.Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург близько 17 тисяч осіб виявилися відрізаними від зовнішнього світу, повідомляє у понеділок, 14 січня, інформагенція dpa.

Відрізані внаслідок снігопадів і популярні гірськолижні курорти в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.

Синоптики прогнозують подальші сильні опади. До вечора понеділка очікується випадіння до одного метру снігу. В окремих районах й надалі залишається небезпека сходження лавин.

Південь Баварії - в епіцентрі лиха

Критичною залишається ситуація і на півдні та сході німецької Баварії. У багатьох районах оголошено стан стихійного лиха, припинено навчання в школах. До вечора понеділка, 14 січня, в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.

До робіт з розчищення доріг та допомоги місцевим жителям залучили підрозділи Бундесверу та резерв поліції.    

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