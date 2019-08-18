Попри заборону протестів: десятки тисяч осіб вийшли на вулиці Гонконгу

У Гонконзі тривають антиурядові акції протесту. В суботу, 31 серпня, всупереч накладеній місцевою владою забороніна проведення будь-яких демонстрацій, на вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч осіб.

За даними кореспондента інформагенції dpa, натовп демонстрантів рухається центральною частиною міста. Дехто з учасників акції просто "прогулюється", рухаючись лише тротуарами й не виходячи на проїжджу частину вулиці.

Спочатку поліція лише блокувала окремі вулиці й не втручалася в ходу учасників акції, але потім поблизу будівлі Законодавчої ради Гонконгу поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомет. Перед цим правоохоронці також пускали в натовп з протестувальниками струмені перцевого спрею. Мітингарі намагаються пробитися до будівлі парламенту.

На тих вулицях, якими прямували колони з демонстрантами, перед цим позакривалися магазини. Крім того, перед проведенням акції тут припинився автомобільний рух. Як повідомляє кореспондент інформагенції AFP, учасники акцій протесту намагаються заблокувати окремі вулиці, щоб таким чином перекрити доступ до "фінансового серця" Гонконгу.

Раніше повідомлялося, що суд заборонив своїм рішенням проведення акцій протесту, пояснюючи свої обмеження міркуваннями безпеки. Нинішні вихідні стали 13-ми, відколи в Гонконзі проводяться масштабні акції протесту проти керівництва особливого адміністративного району. Напередодні влада Гонконгу заарештувала трьох лідерів протестів.

Нагадаємо, що вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.