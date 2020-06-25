 Поправки до конституції Росії набули чинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

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Новини

Поправки до конституції Росії набули чинності

Ухвалені зміни до основного закону РФ означають, зокрема, обнулення президентських термінів Володимира Путіна і дозволяють владі не виконувати рішення міжнародних органів.

В РФ набули чинності поправки до конституції, що дозволять Путіну й далі бути президентом

В РФ набули чинності поправки до конституції, що дозволять Путіну й далі бути президентом

Поправки до конституції Росії, ініційовані президентом країни Володимиром Путіним, набули чинності у суботу, 4 липня. Нововведення торкнулися 22 статей основного закону країни. Серед іншого, вони означають обнулення президентських термінів чинного глави держави, дозволяють владі РФ не виконувати рішення міжнародних органів, а також розширюють обмеження для держслужбовців.

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Всезагальне голосування щодо поправок відбувалося з 25 червня по 1 липня. За даними Центральної виборчої комісії Росії, внесення змін в основний закон схвалили 77,92 відсотка виборців, проти висловилися 21,27 відсотка. Явка склала 67,97 відсотка. Незалежні спостерігачі відзначили безпрецедентні фальсифікації під час голосування.

З критикою поправок виступали, серед іншого, російські правозахисники і Європейська комісія за демократію через право. Опозиція та її прихильники звинувачують 67-річного Володимира Путіна в прагненні стати довічним президентом. Усунення уточнюючого слова "поспіль" з норми про кількість термінів заняття посади президента дозволяє чинному главі держави знову балотуватися на виборах в 2024 і 2030 роках.

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